10 Indian Jawans Killed: कश्मीर घाटी में हादसे का शिकार हुई सेना की गाड़ी का VIDEO आया सामने, देखें दिल दहला देने वाला पल

नेशनल डेस्क: कश्मीर घाटी से एक बेहद दर्दनाक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। भारतीय सेना की एक गाड़ी भीषण हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 10 जवानों की जान चली गई। अब इस हादसे का भयावह वीडियो भी सामने आया है, जिसने एक बार फिर से पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है।



रिपोर्ट्स के अनुसार, भारतीय सेना की एक वाहन गहरी खाई में गिर गई, जिससे कम से कम 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 7 अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हादसा भद्रवाह-चंबा अंतरराज्यीय सड़क पर, खन्नी टॉप के पास हुआ। जानकारी के मुताबिक, बुलेटप्रूफ सेना वाहन उच्च पहाड़ी पोस्ट की ओर जा रहा था, जिसमें कुल 17 सैनिक सवार थे। इसी दौरान वाहन चालक का नियंत्रण reportedly बिगड़ गया और वाहन लगभग 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। घटना की सूचना मिलते ही भारतीय सेना और स्थानीय पुलिस ने तुरंत संयुक्त बचाव अभियान शुरू किया। हादसे में घायल 7 सैनिकों को उधमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में उन्नत इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया। इनमें से कुछ जवानों की स्थिति गंभीर बताई जा रही है।