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हैदराबाद: आसिफ नगर में फल के गोदाम पर छापेमारी, एथिलीन केमिकल से पके 7 टन आम जब्त

Edited By Updated: 04 Apr, 2026 12:40 PM

ethylene ripened mangoes seized in hyderabad asif nagar warehouse sealed

हैदराबाद के आसिफ नगर में H-FAST टीम ने एक गोदाम पर छापेमारी कर 7 टन आम जब्त किए। जांच में सामने आया कि आम को एथिलीन रसायन से जल्दी पका कर बाजार में सप्लाई किया जा रहा था। गोदाम संचालकों जमील और फरीद के खिलाफ मामला दर्ज कर गोदाम सील कर दिया गया।...

नेशनल डेस्क : हैदराबाद के आसिफ नगर में H-FAST टीम ने अचानक एक फल गोदाम पर छापेमारी की। इस दौरान अधिकारियों ने रासायनिक तरीके से आम पका रहे गोदाम का खुलासा किया। छापेमारी के दौरान लगभग 7 टन आम जब्त किए गए। यह कार्रवाई विशेष जानकारी के आधार पर की गई थी कि गोदाम में आम को जल्दी पकाने के लिए रसायन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

एथिलीन का उपयोग और बड़े पैमाने पर तैयारी

H-FAST CI रंजीथ ने बताया कि गोदाम में आम को एथिलीन रसायन का इस्तेमाल करके जल्दी पकाया जा रहा था। आम को बड़े पैमाने पर स्टोर किया गया था और उसे हैदराबाद के विभिन्न बाजारों में सप्लाई करने के लिए तैयार किया जा रहा था। रासायनिक तरीके से आम पकाना स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है।

गोदाम में बड़ी मात्रा में आम पाए गए

छापेमारी में अधिकारियों ने लगभग 350 ट्रे में रखे 7 टन आम जब्त किए। प्रत्येक ट्रे में लगभग 20 किलोग्राम आम थे। यह दर्शाता है कि गोदाम में बड़े पैमाने पर आम स्टोर और सप्लाई किए जा रहे थे।

सप्लाई चेन का खुलासा

जांच में सामने आया कि आम बैटासिंगराम बाजार से खरीदे गए और आसिफ नगर के गोदाम में स्टोर किए गए। रासायनिक रूप से पकाने के बाद इन्हें बाजार में बेचा जाना था। इससे पूरे सप्लाई नेटवर्क की जानकारी सामने आई।

कानूनी कार्रवाई और गोदाम सील

गोदाम संचालकों जमील और फरीद के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और गोदाम को सील कर दिया गया है। पुलिस आगे की जांच कर रही है ताकि पूरे सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके और अन्य दोषियों की पहचान हो सके।

जनता के लिए चेतावनी और खाद्य सुरक्षा

अधिकारियों ने चेतावनी दी कि रासायनिक रूप से पके आम स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। उपभोक्ताओं को सलाह दी गई है कि वे असामान्य रंग, गंध या स्वाद वाले आम खरीदने से बचें। H-FAST और पुलिस की सतर्कता से हैदराबाद में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश जारी है।

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