LPG Gas News: खुशखबरी! 16,000 टन LPG लेकर ऐतिहासिक जहाज बंदरगाह पहुंचा, गैस सप्लाई होगी बेहतर

Edited By Pardeep, Updated: 26 Mar, 2026 11:03 PM

न्यू मैंगलोर पोर्ट ऑथॉरिटी (New Mangalore Port Authority) ने गुरुवार, 26 मार्च को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पोर्ट के इतिहास का 40,000वां जहाज बंदरगाह पर पहुंचा, जो MT Apollo Ocean नाम का LPG टैंकर है।

नेशनल डेस्कः न्यू मैंगलोर पोर्ट ऑथॉरिटी (New Mangalore Port Authority) ने गुरुवार, 26 मार्च को एक बड़ी उपलब्धि हासिल की। पोर्ट के इतिहास का 40,000वां जहाज बंदरगाह पर पहुंचा, जो MT Apollo Ocean नाम का LPG टैंकर है। यह जहाज 16,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर आया है।

पोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, यह टैंकर दोपहर करीब 4 बजे बर्थ नंबर 13 पर पहुंचा। इस खास मौके पर पोर्ट की डिप्टी चेयरपर्सन एस. शांति ने जहाज के कप्तान का स्वागत कर सम्मानित किया।

ऊर्जा जरूरतों को मिलेगा बड़ा सहारा

यह टैंकर क्षेत्र की औद्योगिक और घरेलू ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। 16,000 टन LPG की आपूर्ति से स्थानीय स्तर पर गैस की उपलब्धता में सुधार होने की उम्मीद है, जिससे आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है।

पोर्ट के विकास की अहम उपलब्धि

अधिकारियों ने बताया कि 40,000वें जहाज का आगमन पोर्ट के लगातार विकास और बढ़ती गतिविधियों का प्रतीक है। स्थापना के बाद से पोर्ट ने जहाजों की आवाजाही और कार्गो हैंडलिंग में निरंतर वृद्धि दर्ज की है।

मंगलुरु पोर्ट देश के पश्चिमी तट पर एक महत्वपूर्ण समुद्री द्वार के रूप में अपनी भूमिका को लगातार मजबूत कर रहा है और ऊर्जा सप्लाई चेन में भी अहम योगदान दे रहा है।