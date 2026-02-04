Liver Food: लिवर हेल्दी रखने के लिए ट्राय करें ये तीन फूड्स, फायदे जानकर तुरंत करेंगे डाइट में शामिल

मानव शरीर में लिवर की भूमिका वैसी ही है जैसी किसी वाहन में उसके इंजन की होती है। बिना इंजन के गाड़ी का चलना असंभव है, ठीक उसी तरह लिवर के बिना शरीर का सुचारू संचालन नामुमकिन है। यह अंग हमारे रक्त को शुद्ध करने से लेकर शरीर में ऊर्जा बनाने और...

नेशनल डेस्क: मानव शरीर में लिवर की भूमिका वैसी ही है जैसी किसी वाहन में उसके इंजन की होती है। बिना इंजन के गाड़ी का चलना असंभव है, ठीक उसी तरह लिवर के बिना शरीर का सुचारू संचालन नामुमकिन है। यह अंग हमारे रक्त को शुद्ध करने से लेकर शरीर में ऊर्जा बनाने और हार्मोन्स के संतुलन को बनाए रखने तक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। यदि लिवर के कामकाज में कोई बाधा आती है, तो इसका सीधा असर हमारी पाचन क्रिया पर पड़ता है। शरीर में जहरीले पदार्थ जमा होने लगते हैं, जिससे थकान, कमजोरी और फैटी लिवर जैसी गंभीर बीमारियाँ पनपने लगती हैं। भविष्य की बड़ी मुश्किलों से बचने के लिए लिवर का स्वस्थ रहना अनिवार्य है।

खुद को दुरुस्त करने की अद्भुत क्षमता

लिवर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें खुद की मरम्मत करने की प्राकृतिक शक्ति होती है। अगर हम अपनी जीवनशैली और खान-पान का सही ध्यान रखें, तो यह अंग फिर से पूरी तरह स्वस्थ हो सकता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि हमारे किचन में ही ऐसी कई चीजें मौजूद हैं, जो लिवर की सूजन को कम करने और उसकी गहराई से सफाई करने में कारगर साबित होती हैं। इन घरेलू खाद्यों के नियमित इस्तेमाल से लिवर को जहरीले तत्वों से मुक्त रखा जा सकता है।

सेब का सेवन: कुदरती सफाई का जरिया

विशेषज्ञों की सलाह है कि हर दिन दो सेब खाना लिवर के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। सेब के भीतर विटामिन-सी और एंटीऑक्सिडेंट्स के साथ-साथ पेक्टिन नामक खास फाइबर पाया जाता है। यह पेक्टिन शरीर में मौजूद भारी धातुओं और टॉक्सिन्स को सोख लेता है और उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। इस प्रक्रिया से लिवर पर काम का बोझ कम होता है और उसकी कार्यक्षमता बढ़ जाती है।

काले चने से मिलता है सुरक्षा कवच

लिवर को बेहतर बनाने में काला चना भी बेहद प्रभावशाली भूमिका निभाता है। इसमें प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का खजाना होता है। शोध बताते हैं कि काले चने में मौजूद फाइबर हमारी आंतों को साफ रखते हैं, जिससे लिवर को गंदगी बाहर निकालने में आसानी होती है। साथ ही, चने में मिलने वाला प्रोटीन लिवर की क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को ठीक करने और नई कोशिकाओं के निर्माण में सहायता प्रदान करता है।

कॉफी: लिवर रोगों से लड़ने में सहायक

सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन कॉफी का संतुलित सेवन भी लिवर की सेहत के लिए अच्छा माना गया है। कई शोधों में यह बात सामने आई है कि कॉफी लिवर में जमा अतिरिक्त चर्बी को कम करने में मदद करती है। इसमें मौजूद खास तत्व जैसे क्लोरोजेनिक एसिड और एंटीऑक्सिडेंट्स लिवर के एंजाइम्स को सही स्तर पर रखते हैं। इससे कैंसर और फाइब्रोसिस जैसी घातक बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि कॉफी का लाभ तभी मिलता है जब इसका सेवन एक सीमित मात्रा में किया जाए, वरना इसके दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं।