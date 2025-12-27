Main Menu

Why Gold Price Hike: इधर सोने में आया बंपर उछाल... उधर ₹17000 महंगी हुई चांदी, अचानक तेजी के पीछे ये हैं बड़े कारण

Edited By Updated: 27 Dec, 2025 04:00 PM

find out why gold and silver prices have skyrocketed

MCX में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जहाँ सोने और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। चांदी की कीमतों में एक ही दिन में ₹17,145 की अविश्वसनीय उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद भाव ₹2,40,935 प्रति किलोग्राम पर बंद हुए। कारोबार के दौरान...

Why Gold Price Hike: MCX में शुक्रवार का दिन ऐतिहासिक रहा, जहाँ सोने और चांदी की कीमतों ने सारे पुराने रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। चांदी की कीमतों में एक ही दिन में ₹17,145 की अविश्वसनीय उछाल दर्ज किया गया, जिसके बाद भाव ₹2,40,935 प्रति किलोग्राम पर बंद हुए। कारोबार के दौरान तो चांदी ₹2.42 लाख के 'ऑल टाइम हाई' स्तर तक जा पहुँची थी। चांदी के साथ-साथ सोने ने भी रफ्तार पकड़ी और 10 ग्राम सोने का भाव ₹1,39,940 के रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गया।

PunjabKesari

एक हफ्ते में भारी फेरबदल

पिछले सात दिनों के भीतर सोने की कीमत में ₹6,000 और चांदी में ₹32,000 प्रति किलो की तेजी आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़त फिलहाल रुकने वाली नहीं है और लंबी अवधि (Long Term) में ये धातुएं नए शिखर को छुएंगी।

PunjabKesari

आखिर क्यों लग रही है सोने-चांदी में 'आग'?

वैश्विक बाजार का असर: अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कीमतें रिकॉर्ड हाई पर हैं, जिसका सीधा असर भारतीय बाजारों पर दिख रहा है।

  1. कमजोर डॉलर: अमेरिकी डॉलर में गिरावट और फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की संभावना ने सोने को निवेशकों की पहली पसंद बना दिया है।
  2. औद्योगिक मांग: इलेक्ट्रॉनिक्स और ग्रीन टेक्नोलॉजी (सोलर पैनल आदि) में चांदी की भारी मांग ने इसकी कीमतों को हवा दी है।
  3. ETF में निवेश: शेयर बाजार की अस्थिरता के बीच निवेशक गोल्ड और सिल्वर ETF (Exchange Traded Funds) को सुरक्षित मान रहे हैं।
  4. भू-राजनीतिक तनाव: दुनिया के कई हिस्सों में जारी युद्ध और तनाव के कारण निवेशक जोखिम से बचने के लिए सोना-चांदी जमा कर रहे हैं।
  5. केंद्रीय बैंकों की खरीदारी: दुनिया भर के केंद्रीय बैंक अपनी संपत्तियों को सुरक्षित करने के लिए भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं।

निवेशकों के लिए सलाह

बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि कीमतों में इतनी तेजी के बाद शॉर्ट टर्म में 'मुनाफावसूली' (Profit Booking) आ सकती है, जिससे दाम थोड़े गिर सकते हैं। नए निवेशकों को एक साथ सारा पैसा लगाने के बजाय ETF के जरिए हर हफ्ते या महीने थोड़ा-थोड़ा निवेश करने की सलाह दी गई है।

 

