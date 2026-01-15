BMC Election 2026: पोलिंग बूथ पर लगा सितारों का मेला! अक्षय से सचिन तक, दिग्गजों ने लगाई 'लोकतंत्र की हाजिरी', देखें वीडियो

Edited By Radhika, Updated: 15 Jan, 2026 12:53 PM

Maharashtra Municipal Corporation Election: महाराष्ट्र की राजनीति में आज का दिन काफी खास है। मुंबई (BMC) के 227 वार्डों समेत राज्य की 29 नगर निगमों के लिए मतदान शुरू हो चुका है। 2022 में शिवसेना के ऐतिहासिक विभाजन के बाद यह पहला मौका है जब मुंबई महानगर पालिका के लिए चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव में एक तरफ भाजपा के नेतृत्व वाली 'महायुति' (BJP-शिंदे-अजीत पवार) है, तो दूसरी तरफ पहली बार एकजुट होकर लड़ रहे ठाकरे बंधु (उद्धव और राज ठाकरे) की ताकत का इम्तिहान है।

मतदान के बाद सीएम फडणवीस का विपक्ष पर हमला

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपने परिवार के साथ मतदान किया और लोगों से बड़ी संख्या में बाहर आने की अपील की। इस दौरान उन्होंने नागपुर में भाजपा उम्मीदवार भूषण शिंगणे पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। फडणवीस ने कहा, "कांग्रेस ने हार के डर से हमारे उम्मीदवार पर जानलेवा हमला किया है। यह लोकतंत्र पर कालिख पोतने जैसा है, जिसका जवाब जनता अपने वोट से देगी।"

मतदान केंद्रों पर दिग्गजों का जमावड़ा

मुंबई में आज सुबह से ही पोलिंग बूथों पर राजनीतिक चेहरों और बॉलीवुड सितारों की लंबी कतारें देखी गईं:

· ठाकरे परिवार: शिवसेना (UBT) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने पत्नी रश्मि और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ बांद्रा में वोट डाला। वहीं, राज ठाकरे भी अपने परिवार संग मतदान करने पहुंचे।

· सेलेब्रिटी वोटर्स: अभिनेता सुनील शेट्टी, अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, हेमा मालिनी और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर ने अपनी उंगली पर स्याही लगवाकर लोगों को वोटिंग के लिए प्रेरित किया। सुनील शेट्टी ने कहा, "यह मेरी कर्मभूमि है और शहर के विकास के लिए वोट देना हमारा कर्तव्य है।"

· ओवैसी की अपील: AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी जनता से अपनी पसंद की सरकार चुनने के लिए मतदान की अपील की और अच्छे नतीजों की उम्मीद जताई।

नतीजों पर टिकी निगाहें

बीते 25 सालों से BMC पर काबिज शिवसेना के लिए यह चुनाव अस्तित्व की लड़ाई जैसा है। वहीं, महायुति गठबंधन का लक्ष्य मुंबई को 'नए नेतृत्व' के साथ विकसित शहर बनाना है। मतदान शाम 5:30 बजे तक चलेगा और सभी की नजरें 16 जनवरी को आने वाले नतीजों पर टिकी हैं।