Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Most Comfortable Seat in Train: वंदे भारत से लेकर स्लीपर तक...AC कोच में इन सीटों की सबसे ज्यादा होती है डिमांड, जानें क्या है वजह

Most Comfortable Seat in Train: वंदे भारत से लेकर स्लीपर तक...AC कोच में इन सीटों की सबसे ज्यादा होती है डिमांड, जानें क्या है वजह

Edited By Updated: 08 Jan, 2026 02:14 PM

from vande bharat to sleeper coaches these seats in ac coaches are in highest

आज के समय में सफर के कई विकल्प उपलब्ध हैं। लोग बस, कार, बाइक और प्लेन से यात्रा करते हैं, लेकिन जब बात किसी दूसरे राज्य या शहर में जाने की होती है, तो अधिकतर लोग ट्रेन को ही प्राथमिकता देते हैं। ट्रेन का सफर आरामदायक होने के साथ किफायती भी होता है।

नेशनश डेस्क: आज के समय में सफर के कई विकल्प उपलब्ध हैं। लोग बस, कार, बाइक और प्लेन से यात्रा करते हैं, लेकिन जब बात किसी दूसरे राज्य या शहर में जाने की होती है, तो अधिकतर लोग ट्रेन को ही प्राथमिकता देते हैं। ट्रेन का सफर आरामदायक होने के साथ किफायती भी होता है। अगर आप जानते हैं कि ट्रेन में कौन सी सीट सबसे ज्यादा पसंद की जाती है, तो आपका सफर और भी मजेदार और आरामदायक बन सकता है।

स्लीपर कोच में सबसे ज्यादा मांग वाली सीट
इंडिया में अधिकतर लोग स्लीपर कोच में यात्रा करते हैं, क्योंकि यह बजट फ्रेंडली होता है। स्लीपर कोच में पांच प्रकार की सीटें होती हैं – लोअर बर्थ, मिडल बर्थ, अपर बर्थ, साइड लोअर बर्थ और साइड अपर बर्थ। इनमें सबसे अधिक लोअर बर्थ की मांग होती है। इसके पीछे कारण है कि लोअर बर्थ पर विंडो मिलती है, जिससे यात्रियों को पूरे रास्ते का नज़ारा देखने को मिलता है। साथ ही, पैरों के लिए पर्याप्त जगह भी रहती है, जिससे सफर आरामदायक बनता है।

2AC कोच और चेयर कार में सीट डिमांड
2AC कोच में यात्रियों को सबसे ज्यादा साइड लोअर सीट पसंद आती है। इसके कारण हैं। अच्छा व्यू और प्राइवेसी। वहीं, चेयर कार में लोग अधिकतर इमरजेंसी विंडो सीट को चुनते हैं। इमरजेंसी विंडो पर कोई रॉड नहीं होती, जिससे बाहर का दृश्य साफ और खुला दिखाई देता है। इस तरह, सीट का चयन आपके सफर को आरामदायक और मनोरंजक बनाने में मदद करता है। यदि आप इन टिप्स को ध्यान में रखें, तो आपकी अगली ट्रेन यात्रा और भी सुखद हो सकती है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!