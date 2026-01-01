Main Menu

Rail Ticket: रेलवे ने चुपचाप बदल दिए नियम: 14 जनवरी से सस्ता होगा रेल सफर! टिकट बुकिंग पर अब Cashback Offer

नए साल की शुरुआत में रेलवे ने उन यात्रियों के लिए खास कदम उठाया है, जो रोज़ाना जनरल डिब्बे में सफर करते हैं और टिकट खिड़की की लंबी लाइन से परेशान रहते हैं। अब न तो लाइन में लगने की झंझट होगी और न ही पूरे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मोबाइल से टिकट बुक...

नेशनल डेस्क:  नए साल की शुरुआत में रेलवे ने उन यात्रियों के लिए खास कदम उठाया है, जो रोज़ाना जनरल डिब्बे में सफर करते हैं और टिकट खिड़की की लंबी लाइन से परेशान रहते हैं। अब न तो लाइन में लगने की झंझट होगी और न ही पूरे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मोबाइल से टिकट बुक करने पर रेलवे खुद आपको बचत का फायदा देने जा रहा है। पूर्व मध्य रेलवे ने डिजिटल टिकटिंग को बढ़ावा देने के लिए एक आकर्षक योजना शुरू करने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों को सीधे तौर पर पैसों का लाभ मिलेगा।

मकर संक्रांति से शुरू होगी बचत की शुरुआत

यह खास सुविधा 14 जनवरी 2026 यानी मकर संक्रांति के दिन से लागू होगी। रेलवे की घोषणा के मुताबिक यह ऑफर पूरे छह महीने तक चलेगा। मतलब 14 जनवरी 2026 से 14 जुलाई 2026 तक हर बार मोबाइल से टिकट लेने पर किराए में छूट या कैशबैक का फायदा मिलता रहेगा।

किसे मिलेगा फायदा और कैसे?

इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसी जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। बस दो आसान शर्तें पूरी करनी होंगी—

1. मोबाइल में होना चाहिए ‘RailOne’ ऐप

रेलवे ने यात्रियों के लिए ‘RailOne’ नाम का ऐप उपलब्ध कराया है। यह ऐप खास तौर पर इस तरह डिजाइन किया गया है कि जनरल टिकट से जुड़ी सारी सुविधाएं एक ही जगह मिल सकें और टिकट बुक करना बेहद आसान हो।

2. डिजिटल पेमेंट जरूरी

अगर आप RailOne ऐप से अनरिज़र्व्ड (जनरल) टिकट बुक करते हैं और भुगतान UPI, डेबिट/क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या रेलवे के R-Wallet से करते हैं, तो आपको किराए पर 3% का फायदा मिलेगा।

यहां एक जरूरी बात समझना जरूरी है—

  • R-Wallet से भुगतान करने पर 3% की रकम कैशबैक के रूप में मिलेगी।

  • UPI, कार्ड या नेट बैंकिंग से भुगतान करने पर यही फायदा डिस्काउंट के तौर पर टिकट की कीमत में पहले ही जुड़ जाएगा।

रोज़ाना सफर करने वालों के लिए बड़ी बचत

मान लीजिए काउंटर से टिकट लेने पर किराया 100 रुपये है। वहां आपको पूरे पैसे देने होंगे और भीड़ में समय भी गंवाना पड़ेगा। लेकिन वही टिकट अगर आप मोबाइल से लेते हैं, तो सीधे 3 रुपये कम देने होंगे। रकम छोटी लग सकती है, लेकिन जो लोग रोज़ ट्रेन से ऑफिस, कॉलेज या काम पर जाते हैं, उनके लिए महीने के अंत में यह अच्छी-खासी बचत बन जाती है।

क्या है यात्रियों के लिए सलाह?

अगर आप भी जनरल टिकट पर सफर करते हैं, तो 14 जनवरी का इंतजार करने से पहले ही तैयारी कर लें।

  • RailOne ऐप डाउनलोड करें

  • R-Wallet को रिचार्ज रखें
    ताकि पहले ही दिन से आपका सफर न सिर्फ आरामदायक बल्कि किफायती भी बन जाए।

 

