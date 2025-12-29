Indian Railway News: IRCTC टिकट बुकिंग में बड़ा बदलाव: 29 दिसंबर से नई टाइमिंग नियम लागू

Main Menu

रेलवे ने टिकट बुकिंग और किराए में कई छोटे-छोटे बदलाव करके यात्रियों के लिए नियमों को और स्पष्ट किया है। अब किलोमीटर और क्लास के हिसाब से किराए में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि टिकट बुकिंग के समय और प्रक्रिया में भी अहम बदलाव किए गए हैं।

नेशनल डेस्क:  रेलवे ने टिकट बुकिंग और किराए में कई छोटे-छोटे बदलाव करके यात्रियों के लिए नियमों को और स्पष्ट किया है। अब किलोमीटर और क्लास के हिसाब से किराए में मामूली बढ़ोतरी हुई है, जबकि टिकट बुकिंग के समय और प्रक्रिया में भी अहम बदलाव किए गए हैं।

सबसे बड़ा बदलाव आधार लिंक्ड IRCTC अकाउंट वाले यात्रियों के लिए है। अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) यानी 60 दिन पहले खुलने वाली टिकट विंडो के पहले दिन टिकट बुकिंग के लिए आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। पहले यह नियम केवल 15 मिनट के लिए था, जिसे अब पूरे दिन तक बढ़ा दिया गया है।

29 दिसंबर से नए टाइमिंग नियम

29 दिसंबर 2025 से आधार से लिंक किए गए यूजर्स के लिए एडवांस बुकिंग का पहला दिन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए खुला रहेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आपका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक नहीं है तो आप एडवांस रिजर्वेशन पीरियड के पहले दिन टिकट नहीं बुक कर पाएंगे।

रेलवे का उद्देश्य स्पष्ट है: टिकट दलालों पर नकेल कसना और असली यात्रियों के लिए रिजर्वेशन प्रक्रिया को आसान बनाना।

बुकिंग प्रक्रिया में क्रमिक बदलाव

रेलवे ने धीरे-धीरे यह बदलाव लागू करने का निर्णय लिया है:

5 जनवरी 2026 से आधार वेरिफाइड यूजर्स सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बुकिंग कर पाएंगे।

12 जनवरी 2026 से सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक सभी ऑनलाइन बुकिंग के लिए आधार प्रमाणित अकाउंट अनिवार्य होगा।

इस बदलाव से ऑनलाइन बुकिंग प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी हो जाएगी।

काउंटर टिकट पर कोई असर नहीं

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि कंप्यूटराइज्ड PRS काउंटर से टिकट बुकिंग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह नियम केवल IRCTC ऑनलाइन बुकिंग पर लागू होगा।

किराए में मामूली बढ़ोतरी

टिकट किराए में भी छोटे बदलाव किए गए हैं। अब किलोमीटर और क्लास के आधार पर किराए में 1-2 पैसे की बढ़ोतरी होगी। यह बदलाव बेहद मामूली है, लेकिन लंबी दूरी के लिए यात्रियों को ध्यान रखना होगा।

