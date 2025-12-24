Indian Railways News: रेलवे ने बदला टिकटिंग सिस्टम, इस प्रोसेस के बिना नहीं होगी कन्फर्म टिकट

Edited By Anu Malhotra, Updated: 24 Dec, 2025 11:22 AM

नेशनल डेस्क: भारतीय रेल में कन्फर्म टिकट पाना किसी जंग जीतने से कम नहीं है, खासकर तब जब दिवाली या छठ जैसे त्यौहार करीब हों। महीनों पहले विंडो खुलते ही टिकट 'सोल्ड आउट' हो जाना आम बात थी, जिसका बड़ा कारण सॉफ्टवेयर के जरिए टिकट उड़ाने वाले दलाल थे। लेकिन अब रेलवे ने इन 'डिजिटल सेंधमारों' का रास्ता पूरी तरह ब्लॉक करने का प्लान तैयार कर लिया है।

दलालों पर 'आधार' का प्रहार: अब बिना वेरिफिकेशन नहीं मिलेगी ट्रेन की कन्फर्म टिकट

भारतीय रेलवे ने ई-टिकटिंग सिस्टम में अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया है। रेलवे बोर्ड के नए निर्देशानुसार, अब एडवांस रिजर्वेशन पीरियड (ARP) यानी यात्रा से 60 दिन पहले जब टिकट बुकिंग शुरू होगी, तो पहले दिन का पूरा कंट्रोल 'आधार वेरिफाइड' यूजर्स के हाथ में होगा।

क्या है नया नियम? (IRCTC बुकिंग में बड़ा बदलाव)

पहले तत्काल या सामान्य बुकिंग शुरू होने के शुरुआती कुछ मिनटों के लिए ही आधार अनिवार्य था, लेकिन अब इस दायरे को बढ़ा दिया गया है।

2 घंटे का कड़ा पहरा: पहले जो प्रतिबंध महज 15 मिनट का था, उसे अब बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया गया है। यानी टिकट खुलते ही शुरुआती 120 मिनट तक कोई भी गैर-प्रमाणित अकाउंट टिकट बुक नहीं कर पाएगा।

रात 12 बजे तक की डेडलाइन: रेलवे बोर्ड द्वारा 18 दिसंबर 2025 को जारी आदेश के मुताबिक, बुकिंग के पहले दिन रात 12 बजे तक केवल वही लोग टिकट बुक कर सकेंगे जिनका IRCTC अकाउंट आधार से लिंक और वेरिफाइड है।

क्यों जरूरी था यह सख्त कदम?

टिकटों की कालाबाजारी करने वाले दलाल अक्सर फर्जी ID और ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके सेकंडों में हजारों टिकट बुक कर लेते थे।

बल्क बुकिंग पर लगाम: आधार लिंक होने से एक व्यक्ति की पहचान सुनिश्चित होगी, जिससे एक ही यूजर आईडी से सैकड़ों फर्जी टिकट बुक करना नामुमकिन हो जाएगा। जरूरतमंदों को प्राथमिकता: जो यात्री महीनों पहले अपने घर जाने की प्लानिंग करते हैं, उन्हें अब दलालों के बजाय सीधे सिस्टम से कन्फर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

आम यात्रियों के लिए क्या बदलेगा?

अगर आप भी आने वाले त्यौहारों के लिए टिकट बुक करने की सोच रहे हैं, तो ये बातें नोट कर लें: