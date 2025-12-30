Main Menu

    खालिदा जिया की मौत से शोक में डूबी दुनिया, बांग्लादेश की पहली महिला PM को कई वैश्विक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

खालिदा जिया की मौत से शोक में डूबी दुनिया, बांग्लादेश की पहली महिला PM को कई वैश्विक नेताओं ने दी श्रद्धांजलि

30 Dec, 2025

global leaders mourn death of former bangladeshi prime minister khaleda zia

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर भारत, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, जर्मनी, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ और संयुक्त राष्ट्र सहित कई देशों ने शोक जताया। वैश्विक नेताओं ने उनके लोकतांत्रिक योगदान और राजनीतिक विरासत को याद किया।

International Desk: अमेरिका, चीन और भारत समेत दुनिया के कई देशों ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन पर मंगलवार को गहरा शोक व्यक्त किया तथा बांग्लादेश के लोकतांत्रिक सफर को आकार देने में उनकी राजनीतिक विरासत एवं भूमिका को याद किया। तीन बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रहीं और शेख हसीना की प्रमुख राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी खालिदा जिया का 80 वर्ष की आयु में मंगलवार को निधन हो गया। वह लंबे समय तक बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) की प्रमुख रही थीं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जिया के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए कहा कि बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में देश के विकास के साथ-साथ भारत-बांग्लादेश संबंधों में उनके महत्वपूर्ण योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा।

 

PM मोदी ने 2015 में ढाका में उनसे हुई अपनी ‘सौहार्दपूर्ण मुलाकात' को भी याद किया। उन्होंने कहा, ‘‘हमें उम्मीद है कि उनकी दूरदृष्टि और विरासत हमारी साझेदारी का मार्गदर्शन करती रहेगी।'' चीन के प्रधानमंत्री ली क्विंग ने एक शोक संदेश में जिया को एक अनुभवी राजनीतिज्ञ एवं चीनी लोगों की ‘पुरानी दोस्त' बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने बांग्लादेश और चीन के बीच संबंधों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने बीजिंग में प्रेसवर्ता में कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, जिया ने दीर्घकालिक, मैत्रीपूर्ण, समान और पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक साझेदारी की स्थापना करते हुए द्विपक्षीय संबंधों को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाया।

 

बांग्लादेश में चीन के राजदूत याओ वेन ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वतंत्रता की दृढ़ समर्थक और अपने देश के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख हस्ती थीं। उन्होंने कहा कि जिया के बेटे और बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान के नेतृत्व में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीसी) बीएनपी के साथ लंबे समय से चल रही मैत्रीपूर्ण भागीदारी को बनाए रखेगी। ढाका स्थित अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिया ने बांग्लादेश के आधुनिक इतिहास को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उनके नेतृत्व ने देश के विकास एवं प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

 

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने शोक संदेश में जिया के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया और उन्हें एक ऐसी नेता बताया जिन्होंने बांग्लादेश की आजीवन सेवा की और एक अमिट विरासत छोड़ी है। उन्होंने कहा, ‘‘बेगम जिया पाकिस्तान की एक समर्पित मित्र थीं।'' पाकिस्तानी राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिया के नेतृत्व और सेवाओं को सम्मानपूर्वक याद किया जाएगा। ढाका स्थित जर्मन दूतावास ने एक बयान में कहा कि जिया ने अपने लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान बांग्लादेश के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

 

जर्मनी ने दशकों से उनके साथ के संबंधों को याद किया, जिसमें 2004 में ढाका यात्रा के दौरान पूर्व जर्मन विदेश मंत्री जोश्का फिशर और 2011 में राजकीय यात्रा के दौरान पूर्व जर्मन राष्ट्रपति क्रिश्चियन वुल्फ के साथ उनकी मुलाकातें शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र ने शोक संदेश में जिया के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त की तथा उनके परिवार के प्रति सहानुभूति जताई और बांग्लादेश के साथ एकजुटता का आश्वासन दिया। ढाका स्थित ब्रिटिश उच्चायोग ने शोक संदेश में जिया के परिवार, मित्रों और बांग्लादेश की जनता के प्रति इस बेहद दुखद समय में गहरी संवेदना व्यक्त की। यूरोपीय संघ (ईयू) ने भी पूर्व प्रधानमंत्री के निधन पर शोक व्यक्त किया और बांग्लादेश के लोगों के प्रति सहानुभूति जताई।  

