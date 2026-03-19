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Gold-Silver Price Crash: औंधे मुंह गिरा गोल्ड-सिल्वर, अचानक आई बड़ी गिरावट, बाजार में मचा हड़कंप

Edited By Updated: 19 Mar, 2026 04:45 PM

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सोने और चांदी के दामों में 19 मार्च को भारी गिरावट दर्ज की गई। MCX पर सोना ₹1,47,174 प्रति 10 ग्राम और चांदी ₹2,32,450 प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। अमेरिकी फेड की स्थिर ब्याज दर नीति और मजबूत डॉलर के कारण निवेशकों में सतर्कता बढ़ी है। विशेषज्ञों के...

नेशनल डेस्कःसोने और चांदी की कीमतों में 19 मार्च को जोरदार गिरावट देखने को मिली। MCX पर सोने का भाव ₹1,47,174 प्रति 10 ग्राम तक उतर गया, जबकि चांदी ₹2,32,450 प्रति किलोग्राम पर ट्रेड करने लगी। सोने में आज 5,225 रुपये और चांदी में 14,694 रुपये की गिरावट दर्ज की गई।

विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की हालिया बैठक में ब्याज दर 3.5%–3.75% पर स्थिर रहने और कठोर रुख अपनाने से सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव बढ़ गया। डॉलर की मजबूती और वैश्विक संकेतों के चलते चांदी 1.5% और सोना 1% गिरा।

दो दिनों में लगभग $300 की गिरावट

LKP Securities के जतीन त्रिवेदी ने बताया कि सोने पर दबाव तेज है। दो दिनों में लगभग $300 की गिरावट दर्ज की गई है। डॉलर के मजबूत होने, अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में वृद्धि और फेड की ‘हायर-फॉर-लॉन्गर’ रेट नीति के कारण सोने की सुरक्षित निवेश की मांग कम हो रही है। वे आगे बताते हैं कि MCX पर सोने का तत्काल प्रतिरोध ₹1,50,000 पर है, जबकि समर्थन ₹1,44,000–₹1,42,000 के बीच है।

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Augmont Bullion की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी उत्पादक महंगाई और मजबूत डॉलर, मध्य-पूर्व तनाव के बावजूद, सोने और चांदी के ऊपर बढ़ने की क्षमता सीमित कर रहे हैं। सोना $4,850 (लगभग ₹1.52 लाख) के समर्थन स्तर पर है और वर्तमान स्तर पर कंसोलिडेट कर सकता है। चांदी $75 (लगभग ₹2.50 लाख) के प्रमुख समर्थन का परीक्षण कर रही है, और यदि यह टूटती है तो कीमत $72–$70 (₹2.35–2.30 लाख) तक गिर सकती है।

IBJA पर भी सोने की कीमतें

IBJA पर भी सोने की कीमतें नीचे रही। 24 कैरेट (999 शुद्धता) सोना ₹1,51,637 और 22 कैरेट (995 शुद्धता) सोना ₹1,51,030 प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुआ। वहीं, 999 शुद्धता वाली चांदी ₹2,36,809 प्रति किलोग्राम पर स्थिर रही।

 

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