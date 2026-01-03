Main Menu

Gold Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में आई उतार-चढ़ाव, जानें अपने शहर में 24k, 22k, 18k, 14k गोल्ड के दाम

Edited By Updated: 03 Jan, 2026 02:06 PM

gold and silver prices fluctuate know the prices of 24k 22k 18k and 14k gold

नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने की कीमतों में तेज़ी का सिलसिला जारी है। घरेलू बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक गोल्ड लगातार मजबूत बना हुआ है। हालांकि बीच-बीच में मामूली गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन कुल मिलाकर रुझान तेजी का ही है।

नेशनल डेस्क: नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने की कीमतों में तेज़ी का सिलसिला जारी है। घरेलू बाजार से लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर तक गोल्ड लगातार मजबूत बना हुआ है। हालांकि बीच-बीच में मामूली गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन कुल मिलाकर रुझान तेजी का ही है।

इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, शुक्रवार को बाजार बंद होने तक 24 कैरेट सोने की कीमत बढ़कर 1,34,782 रुपये प्रति 10 ग्राम पहुंच गई। चूंकि शनिवार और रविवार को बुलियन मार्केट बंद रहता है, इसलिए यही रेट दोनों दिन मान्य रहेगा। 

वहीं, गुडरिटर्न्स के अनुसार आज सोना 1,36,360 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने के दाम और तेज रहे, जहां 24 कैरेट सोना 1,39,440 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया। अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी मजबूती देखने को मिली और हाजिर सोना बढ़कर 4,392.94 डॉलर प्रति औंस हो गया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने का भाव 1,36,448 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया।

आज का सोने का ताजा भाव (IBJA के अनुसार)
24 कैरेट सोना: ₹1,34,782 प्रति 10 ग्राम
23 कैरेट सोना: ₹1,34,242 प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट सोना: ₹1,23,460 प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट सोना: ₹1,01,087 प्रति 10 ग्राम
14 कैरेट सोना: ₹78,848 प्रति 10 ग्राम

शहरों के हिसाब से सोने के दाम (प्रति 10 ग्राम)

दिल्ली / लखनऊ / मेरठ / कानपुर / अयोध्या / नोएडा / गाजियाबाद / गुरुग्राम / चंडीगढ़ / जयपुर / लुधियाना
24 कैरेट: ₹1,36,360
22 कैरेट: ₹1,25,010
18 कैरेट: ₹1,02,310

मुंबई / कोलकाता / पुणे / बैंगलोर / हैदराबाद / केरल / भुवनेश्वर / गुवाहाटी
24 कैरेट: ₹1,36,210
22 कैरेट: ₹1,24,860
18 कैरेट: ₹1,02,160

चेन्नई
24 कैरेट: ₹1,37,250
22 कैरेट: ₹1,25,810
18 कैरेट: ₹1,04,910

पटना / अहमदाबाद / इंदौर
24 कैरेट: ₹1,36,260
22 कैरेट: ₹1,24,910
18 कैरेट: ₹1,02,210

पिछले कारोबारी दिन क्या रहा हाल?
अंतरराष्ट्रीय बाजार में मजबूती के चलते शुक्रवार को दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने की कीमत में 1,100 रुपये प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी दौरान वैश्विक बाजार में सोना करीब 1.56 फीसदी चढ़कर 4,392.94 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया। MCX पर फरवरी 2026 डिलीवरी वाले कॉन्ट्रैक्ट में भी करीब 0.47 फीसदी की तेजी देखी गई।

एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं?
कमोडिटी बाजार के जानकारों के मुताबिक, सोने में आई इस तेजी के पीछे अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा भविष्य में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इसके अलावा वैश्विक अनिश्चितता के माहौल में निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर रुख कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में अमेरिकी आर्थिक आंकड़ों के जारी होने से पहले सोना सीमित दायरे में कारोबार कर सकता है, लेकिन कुल मिलाकर लंबी अवधि में सोने और चांदी में मजबूती बने रहने की संभावना है। केंद्रीय बैंकों की लगातार खरीदारी भी सोने की कीमतों को सहारा दे रही है।

