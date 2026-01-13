Gold Silver Rate: सोने-चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि, क्या अभी और होगी बढोतरी?

दिल्ली के सर्राफा बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। चांदी 2,71,000 रुपये प्रति किलो के नए उच्च स्तर पर पहुंच गई है, जबकि सोना 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड भाव पर कारोबार कर रहा है। भू-राजनीतिक तनाव...

नेशनल डेस्कः देश की राजधानी दिल्ली में सोने और चांदी की कीमतों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, जिससे सर्राफा बाजार में हलचल मची हुई है। खासकर नए साल के पहले सप्ताह में चांदी की कीमतों में रोजाना करीब 2500 रुपये का इजाफा हुआ है, जबकि सोने के दाम में 5 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है। जानकारों का कहना है कि आने वाले दिनों में सोने और चांदी की कीमतों में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है।

चांदी ने बनाया नया रिकॉर्ड

मंगलवार को दिल्ली में चांदी की कीमतों में 6,000 रुपये की भारी वृद्धि हुई, और यह 2,71,000 रुपये प्रति किलोग्राम के नए उच्चतम स्तर पर पहुंच गई। ऑल इंडिया सराफा एसोसिएशन के अनुसार, सफेद कीमती धातु (चांदी) की कीमत में लगातार तीसरे दिन 6,000 रुपये या 2.3 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। इस वृद्धि के साथ, चांदी की कीमत में पिछले तीन कारोबारी सत्रों में 21,000 रुपये (8.4 प्रतिशत) का इजाफा हुआ है। इस साल अब तक चांदी की कीमत में 32,000 रुपये (13.4 प्रतिशत) की वृद्धि हुई है, जो 31 दिसंबर, 2025 को 2,39,000 रुपये प्रति किलोग्राम थी।

सोने की कीमत भी रिकॉर्ड स्तर पर

सोने की कीमत भी नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। मंगलवार को 99.9 प्रतिशत प्योरिटी वाले गोल्ड का दाम 400 रुपये बढ़कर 1,45,000 रुपये प्रति 10 ग्राम (सभी करों सहित) हो गया। पिछले सत्र में सोने की कीमत 2,900 रुपये बढ़कर 1,44,600 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई थी। व्यापारी इस तेजी का कारण भू-राजनीतिक अनिश्चितता और सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की निरंतर मांग को बता रहे हैं।

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वरिष्ठ विश्लेषक – कमोडिटीज, सौमिल गांधी ने कहा, “कीमती धातुओं में रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी है, जो सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की निरंतर मांग से समर्थित है। यह मांग लंबे समय से चल रहे भू-राजनीतिक तनावों, विशेष रूप से ईरान से जुड़े तनाव के कारण सोने में व्यापक तेजी के रुझान को बनाए रख रही है।”

इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट

इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। सोमवार को हाजिर सोने की कीमत 4,630.47 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, लेकिन इसके बाद 10.93 अमेरिकी डॉलर या 0.24 प्रतिशत गिरकर 4,586.49 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस हो गई। मीराए एसेट शेयरखान के कमोडिटीज हेड, प्रवीण सिंह ने बताया कि भू-राजनीतिक चिंताओं और फेडरल रिजर्व की स्वतंत्रता पर बढ़ते खतरे के कारण सोने में मुनाफावसूली हुई है।

चांदी की कीमतों में तेजी

विदेशी कारोबार में स्पॉट चांदी 0.58 प्रतिशत बढ़कर 85.64 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। सोमवार को सफेद धातु में 6.3 अमेरिकी डॉलर (7.9 प्रतिशत) की वृद्धि हुई और यह 86.26 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस के नए शिखर पर पहुंच गई थी। लेमन मार्केट्स डेस्क के रिसर्च एनालिस्ट गौरव गर्ग ने बताया कि निरंतर निवेश मांग और तकनीकी मजबूती के कारण चांदी की कीमतों में तेजी आई है, जो अब लगभग 86.60 अमेरिकी डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई है।

गांधी ने आगे कहा कि अमेरिकी डॉलर सूचकांक प्रतिरोध स्तरों के करीब कारोबार कर रहा है, जिससे सोने की कीमतों को सहारा मिला है। बाजार का ध्यान अब अमेरिकी उपभोक्ता मुद्रास्फीति और नए घरों की बिक्री के आंकड़ों पर है, जो फेडरल रिजर्व की मौद्रिक नीति और सोने की कीमतों की अल्पकालिक दिशा को प्रभावित कर सकते हैं।