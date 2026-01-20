Main Menu

Gold Rate New Record: सोना पहली बार ₹1.5 लाख के पार, एक ही दिन में ₹7,000 उछला, 10 ग्राम 24 कैरेट का नया रेट

gold silver prices gold reaches rs 1 lakh 50 thousand gold rate per 10 gram

नई दिल्ली: सोना और चांदी की कीमतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कीमती धातुओं में जारी जबरदस्त तेजी ने नया इतिहास बना दिया है। जहां सोमवार को चांदी ने पहली बार 3 लाख रुपये प्रति किलो का आंकड़ा पार किया, वहीं इसके अगले ही दिन मंगलवार को सोना भी पहली बार 1.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच गया।

सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन सोने की कीमतों में तूफानी तेजी देखने को मिली। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर एक ही दिन में सोना करीब 7,000 रुपये महंगा हो गया और 1,52,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया।

सोना बना ‘डेढ़लखिया’

सोने में बीते साल भी जबरदस्त तेजी देखी गई थी और यह सिलसिला इस साल भी जारी है। सोमवार को MCX पर सोना 1,45,639 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था। मंगलवार को कारोबार की शुरुआत हल्की गिरावट के साथ 1,45,500 रुपये से हुई, लेकिन जैसे-जैसे दिन आगे बढ़ा, सोने ने रफ्तार पकड़ ली और पिछले बंद भाव के मुकाबले 6,861 रुपये चढ़कर नया रिकॉर्ड बना दिया। अब सोना एक लाख से बढ़कर डेढ़ लाख के स्तर पर पहुंच चुका है।

जनवरी में ही 17 हजार रुपये महंगा सोना

जनवरी की शुरुआत में सोने की कीमतों में थोड़ी सुस्ती जरूर दिखी थी, लेकिन यह ज्यादा दिन नहीं चली। महीने के सिर्फ 20 दिनों में ही 24 कैरेट सोना 17,053 रुपये प्रति 10 ग्राम महंगा हो चुका है। खास बात यह है कि पिछले दो दिनों में ही सोने की कीमत में करीब 9,983 रुपये की तेजी आई है।
गौरतलब है कि 5 फरवरी एक्सपायरी वाले गोल्ड फ्यूचर्स का भाव पिछले सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन 1,42,517 रुपये प्रति 10 ग्राम था।

घरेलू बाजार में भी दिखा असर

सोने की तेजी सिर्फ MCX तक सीमित नहीं रही, बल्कि घरेलू सर्राफा बाजार में भी कीमतें तेजी से बढ़ीं। इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, सोमवार को 24 कैरेट सोना 1,43,946 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था, जो मंगलवार को बढ़कर 1,46,380 रुपये हो गया। यानी एक दिन में ही 2,434 रुपये की बढ़त दर्ज की गई।

घरेलू बाजार में सोने के ताजा भाव (प्रति 10 ग्राम):

  • 24 कैरेट सोना: ₹1,46,380

  • 22 कैरेट सोना: ₹1,42,286

  • 20 कैरेट सोना: ₹1,30,270

  • 18 कैरेट सोना: ₹1,18,560

चांदी भी नहीं रही पीछे

सोने के साथ-साथ चांदी की कीमतों में भी जोरदार उछाल देखने को मिला है। घरेलू बाजार में चांदी सोमवार को 2,93,975 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई थी, जो मंगलवार को 10,888 रुपये की छलांग लगाकर 3,04,863 रुपये प्रति किलो पर खुली। वहीं MCX पर 5 मार्च एक्सपायरी वाली चांदी का वायदा भाव 17,723 रुपये चढ़कर 3,27,998 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गया। आंकड़ों के मुताबिक, 31 दिसंबर 2025 के बाद से अब तक चांदी की कीमत में 92,297 रुपये प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है।

खरीदारी से पहले यह जानना जरूरी

IBJA की वेबसाइट पर जारी सोना-चांदी के दाम पूरे देश में एक जैसे होते हैं। हालांकि जब ग्राहक गहनों की खरीदारी करते हैं, तो उन्हें इन कीमतों पर GST और मेकिंग चार्ज अलग से देना होता है। मेकिंग चार्ज शहर और ज्वेलर के हिसाब से अलग-अलग हो सकता है, जिससे अंतिम कीमत और बढ़ जाती है।

