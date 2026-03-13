Data Tax: Alert! मोबाइल इंटरनेट चलाना हो सकता है महंगा, सरकार मोबाइल डेटा पर लगा सकती है नया 'GB टैक्स

देशभर में मौजूद मोबाइल इंटरनेट यूजर्स को आने वाले समय में एक बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर नया टैक्स लगा सकती है।

नेशनल डेस्क: देशभर में मौजूद मोबाइल इंटरनेट यूजर्स को आने वाले समय में एक बड़ा झटका लग सकता है। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार आने वाले समय में मोबाइल डेटा के इस्तेमाल पर नया टैक्स लगा सकती है। इससे मोबाइल डेटा यूजर्स को अपना डेटा पैक रिचार्ज करवाने के लिए ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है। इस मामले में सामने आई रिपोर्ट्स के अनुसार Department of Telecommunications (DoT) से इस पर निरीक्षण करने को कहा गया है ताकि यह तय किया जा सके कि इस पर टैक्स लगाना ठीक है या नहीं।

इतना लग सकता है टैक्स

रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आई है कि यदि उस अनुसार टैक्स लगाया जाता है तो यह कीमत 1 रुपए प्रति GB पर होगी। अगर ऐसा होता होता है तो यूजर्स को डाटा रिचार्ज करवाने के लिए ज्यादा पैसे देने होंगे। फिलहाल सरकार ने इस पर मुहर नहीं लगाई गई, ब्लकि ऐसी संभावना जताई जा रही है।