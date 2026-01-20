VIDEO: सोशल मीडिया के लिए खतरनाक स्टंट, कार की छत पर बच्चे को लिटाकर दौड़ाई गाड़ी, चालक गिरफ्तार

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो ने सनसनी फैला दी, जिसमें एक लग्जरी कार की छत पर बच्चे को लिटाकर तेज रफ्तार में वाहन चलाया गया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चालक अंकित पाल को...

नेशनल डेस्क: सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने की होड़ में कानून और सुरक्षा को ताक पर रखने का एक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिसरख थाना क्षेत्र में एक लग्जरी कार की छत पर बच्चे को लिटाकर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए चालक को गिरफ्तार कर लिया है।



वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि एक बच्चा कार की छत पर लेटा हुआ है, जबकि चालक बिना किसी भय के सड़क पर तेज गति से वाहन चला रहा है। यह हरकत न केवल यातायात नियमों का खुला उल्लंघन है, बल्कि बच्चे की जान को गंभीर खतरे में डालने वाला कृत्य भी माना जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि यह खतरनाक स्टंट सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स बटोरने के उद्देश्य से किया गया था। बताया जा रहा है कि कार चालक और कार की छत पर मौजूद बच्चा, दोनों ही सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर हैं।









लग्जरी कार भी जब्त

वीडियो के सोशल मीडिया पर सामने आते ही बिसरख थाना पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच शुरू की। आरोपी चालक की पहचान अंकित पाल, निवासी 12 एवेन्यू, गौड़ सिटी-2 के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर स्टंट में प्रयुक्त लग्जरी अवंति कार को भी जब्त कर लिया है।







पुलिस का बयान

कोतवाली प्रभारी कृष्ण गोपाल शर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इस तरह की जानलेवा स्टंटबाजी को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।