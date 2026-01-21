Main Menu

    DC ऑफिस को आया खौफनाक मेल, झंडारोहण पर CM सुक्खू को मानव बम से उड़ाने की धमकी

DC ऑफिस को आया खौफनाक मेल, झंडारोहण पर CM सुक्खू को मानव बम से उड़ाने की धमकी

21 Jan, 2026

himachal cm sukhvinder singh sukhu

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 26 जनवरी से पहले एक गंभीर सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ा है। शिमला के उपायुक्त (DC) कार्यालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर एक धमकी भरा संदेश भेजा गया

नेशनल डेस्क: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को 26 जनवरी से पहले एक गंभीर सुरक्षा चुनौती का सामना करना पड़ा है। शिमला के उपायुक्त (DC) कार्यालय की आधिकारिक ई-मेल आईडी पर एक धमकी भरा संदेश भेजा गया, जिसमें दावा किया गया कि यदि मुख्यमंत्री गणतंत्र दिवस के अवसर पर रिज मैदान पहुंचते हैं, तो उन पर आत्मघाती हमले की कोशिश की जाएगी।

प्रशासन और पुलिस में मचा हड़कंप

धमकी सामने आते ही प्रशासनिक और पुलिस महकमे में अफरा-तफरी मच गई। मामले को अत्यंत संवेदनशील मानते हुए शिमला के सदर थाना में अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 351(3), 353(1)(b) और 152 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

साइबर टीम जुटी जांच में

धमकी भरा ई-मेल एक अनजान और गुमनाम ई-मेल आईडी से भेजा गया है। हिमाचल प्रदेश पुलिस की साइबर सेल अब तकनीकी विशेषज्ञों की मदद से ई-मेल के स्रोत, आईपी एड्रेस और भेजने वाले की लोकेशन ट्रेस करने में लगी हुई है। डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक सबूतों की गहन जांच की जा रही है।

रिज मैदान में ही होगा मुख्य समारोह

गौरतलब है कि 26 जनवरी का राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर आयोजित होना है, जहां मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। धमकी के बाद पहले से मौजूद सुरक्षा इंतजामों को और कड़ा कर दिया गया है। अतिरिक्त पुलिस बल और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती की गई है।

जनता से शांति बनाए रखने की अपील

पुलिस प्रशासन ने आम नागरिकों से अफवाहों से दूर रहने और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सहयोग करने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और हर स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है।

