Holidays 2026 Long Weekends: 2026 में 12 लॉन्ग वीकेंड का शेड्यूल जारी, देखें लिस्ट

Edited By Anu Malhotra,Updated: 01 Jan, 2026 03:07 PM
नेशनल डेस्क: साल 2026 आपके लिए खुशियों और छुट्टियों का खजाना लेकर आया है। इस साल 12 शानदार लॉन्ग वीकेंड हैं, जो काम और मस्ती का perfect संतुलन देंगे। इसके साथ ही, प्रमुख त्योहार जैसे होली, दीपावली, नवरात्रि, रक्षाबंधन और क्रिसमस इस साल अपनी तारीखों के साथ बेहद खास बन गए हैं। त्योहारों के साथ ही बॉलीवुड और वेब सीरीज़ के बड़े प्रोजेक्ट्स भी रिलीज़ होने वाले हैं, जो एंटरटेनमेंट की कमी नहीं छोड़ेंगे। चाहे परिवार के साथ पिकनिक हो या दोस्तों के साथ मूवी नाइट, 2026 हर मौके को यादगार बनाने के लिए तैयार है।
2026 छुट्टियों और लॉन्ग वीकेंड का चार्ट
|महीना
|महत्वपूर्ण तिथियां और छुट्टियां
|जनवरी
|10 को शनिवार, 11 को रविवार, 13 को लोहड़ी, 14 को मकर संक्रांति।
|
|23 को बसंत पंचमी, 24 को शनिवार, 25 को रविवार, सोमवार को 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस)।
|मार्च
|28 फरवरी को शनिवार, 1 मार्च को रविवार, 3-4 मार्च को होली।
|
|20 को ईद, 21 को शनिवार, 22 को रविवार।
|
|28 को शनिवार, 29 को रविवार, 31 को महावीर जयंती।
|मई
|1 को बुद्ध पूर्णिमा, 2 को शनिवार, 3 को रविवार।
|अगस्त
|28 को राखी, 29 को शनिवार, 30 को रविवार।
|सितंबर
|12 को शनिवार, 13 को रविवार, 14 को गणेश चतुर्थी।
|अक्टूबर
|2 को गांधी जयंती, 3 को शनिवार, 4 को रविवार।
|
|17 को शनिवार, 18 को रविवार, 20 को दशहरा।
|नवंबर
|6 को धनतेरस, 7 को शनिवार, 8 को रविवार।
|दिसंबर
|25 को क्रिसमस, 26 को शनिवार, 27 को रविवार।
प्रमुख त्योहार और छुट्टियां
-
गणतंत्र दिवस: 26 जनवरी, सोमवार
-
लोहड़ी: 13 जनवरी, मंगलवार
-
मकर संक्रांति: 14 जनवरी, बुधवार
-
बसंत पंचमी: 23 जनवरी, शुक्रवार
-
महाशिवरात्रि: 15 फरवरी, रविवार
-
होली: 4 मार्च, बुधवार
-
चैत्र नवरात्र: 19 मार्च, गुरुवार से
-
रामनवमी: 27 मार्च, शुक्रवार
-
महावीर जयंती: 31 मार्च, मंगलवार
-
गुड फ्राइडे: 3 अप्रैल, शुक्रवार
-
आंबेडकर जयंती: 14 अप्रैल, मंगलवार
-
बुद्ध पूर्णिमा: 1 मई, शुक्रवार
-
बकरीद: 27 मई, बुधवार
-
गुरु पूर्णिमा: 29 जुलाई, बुधवार
-
स्वतंत्रता दिवस: 15 अगस्त, शनिवार
-
रक्षाबंधन: 28 अगस्त, शुक्रवार
-
जन्माष्टमी: 4 सितंबर, शुक्रवार
-
गणेश चतुर्थी: 14 सितंबर, सोमवार
-
गांधी जयंती: 2 अक्टूबर, शुक्रवार
-
शारदीय नवरात्र: 11 अक्टूबर, रविवार
-
दशहरा: 21 अक्टूबर, बुधवार
-
करवाचौथ: 29 अक्टूबर, गुरुवार
-
धनतेरस: 6 नवंबर, शुक्रवार
-
दीपावली: 8 नवंबर, रविवार
-
भाई दूज: 11 नवंबर, बुधवार
-
गुरुनानक देव जी का प्रकाश पर्व: 24 नवंबर, मंगलवार
-
क्रिसमस: 25 दिसंबर, शुक्रवार
होने वाला है। चाहे आप परिवार के साथ पिकनिक प्लान करें या दोस्तों के साथ फिल्मों का मज़ा लें, 2026 में मौके कम नहीं होंगे।