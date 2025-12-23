Main Menu

    3. | कंपनी कैंपस पर खौफनाक घटना, बहस के बाद साथ काम करने वाले ने ले ली जान, फिर पानी की टंकी में मिली...

23 Dec, 2025 01:33 PM

महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने ही ऑफिस के सहकर्मी की हत्या कर शव को कंपनी परिसर में स्थित पानी की टंकी में फेंक दिया। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

नेशनल डेस्क: महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां एक युवक ने अपने ही ऑफिस के सहकर्मी की हत्या कर शव को कंपनी परिसर में स्थित पानी की टंकी में फेंक दिया। घटना के कुछ ही घंटों के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या हुआ कंपनी में?
घटना सोमवार को वसई इलाके के एक औद्योगिक क्षेत्र में हुई। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 27 साल के आसाराम राकेश के रूप में हुई है, जबकि मृतक उनके सहकर्मी राकेश सिंह थे। दोनों एक ही कंपनी में काम करते थे। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। यह झगड़ा इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर आसाराम ने लोहे की रॉड से राकेश पर हमला किया। हमले के बाद आरोपी ने सबूत छिपाने के लिए शव को कंपनी परिसर की पानी की टंकी में फेंक दिया।

घटना का खुलासा
कंपनी के अन्य कर्मचारियों को कुछ संदिग्ध गतिविधियां नजर आईं। उन्होंने तुरंत पुलिस और मृतक के परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पानी की टंकी से शव बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पुलिस कार्रवाई और आगे की जांच
पालघर पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलते ही तेजी से कार्रवाई करते हुए आरोपी को कुछ ही घंटों में हिरासत में लिया गया। पूछताछ में आसाराम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 103 के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि विवाद की असल वजह क्या थी और क्या इसमें किसी और की भूमिका रही। कंपनी प्रबंधन और अन्य कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा रही है।

