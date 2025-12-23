Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 'प्रियंका को PM बनाओ फिर देखो…’: बांग्लादेश संकट पर इस सांसद ने दिया बड़ा बयान

'प्रियंका को PM बनाओ फिर देखो…’: बांग्लादेश संकट पर इस सांसद ने दिया बड़ा बयान

Edited By Updated: 23 Dec, 2025 01:38 PM

make priyanka the pm then see this mp made a big statement on the banglad

बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद पैदा हुई तनाव के बीच भारत में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि...

नेशनल डेस्क: बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद पैदा हुई तनाव के बीच भारत में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों की 'अकड़' ढीली करने के लिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है।

<

>

और ये भी पढ़े

इंदिरा के नक्शेकदम पर चलेंगी प्रियंका

बीजेपी द्वारा प्रियंका गांधी पर बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर चुप्पी साधने के आरोपों का जवाब देते हुए मसूद ने कहा, "बीजेपी पूछती है कि प्रियंका जी क्यों नहीं बोल रही हैं? मैं कहता हूँ कि क्या वे प्रधानमंत्री हैं? उन्हें एक बार पीएम बनाकर देखिए, वे अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मुंहतोड़ जवाब देंगी। उनके खून में वही संकल्प है जिसने कभी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे।" मसूद ने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी में उन्हें पीएम बनाने की हिम्मत नहीं है।

PunjabKesari

रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी का स्टैंड

इमरान मसूद के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देशभर से प्रियंका को आगे लाने की मांग उठ रही है, यहाँ तक कि लोग रॉबर्ट भी राजनीति में आने को कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि अभी ध्यान उन गंभीर मुद्दों पर होना चाहिए जो सीधे जनता से जुड़े हैं।

बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर जताई चिंता

वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ही बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत सरकार से अपील की थी कि वे बांग्लादेश सरकार के साथ हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा पूरी मजबूती से उठाएं।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!