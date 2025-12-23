'प्रियंका को PM बनाओ फिर देखो…’: बांग्लादेश संकट पर इस सांसद ने दिया बड़ा बयान

Edited By Radhika,Updated: 23 Dec, 2025 01:38 PM
बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद पैदा हुई तनाव के बीच भारत में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि...
नेशनल डेस्क: बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रही हिंसा और छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या के बाद पैदा हुई तनाव के बीच भारत में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा का जोरदार समर्थन करते हुए कहा कि पड़ोसी देशों की 'अकड़' ढीली करने के लिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाना जरूरी है।
<
>
इंदिरा के नक्शेकदम पर चलेंगी प्रियंका
बीजेपी द्वारा प्रियंका गांधी पर बांग्लादेशी हिंदुओं के मुद्दे पर चुप्पी साधने के आरोपों का जवाब देते हुए मसूद ने कहा, "बीजेपी पूछती है कि प्रियंका जी क्यों नहीं बोल रही हैं? मैं कहता हूँ कि क्या वे प्रधानमंत्री हैं? उन्हें एक बार पीएम बनाकर देखिए, वे अपनी दादी इंदिरा गांधी की तरह मुंहतोड़ जवाब देंगी। उनके खून में वही संकल्प है जिसने कभी पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे।" मसूद ने चुनौती देते हुए कहा कि बीजेपी में उन्हें पीएम बनाने की हिम्मत नहीं है।
रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी का स्टैंड
इमरान मसूद के इस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए रॉबर्ट वाड्रा ने कहा कि देशभर से प्रियंका को आगे लाने की मांग उठ रही है, यहाँ तक कि लोग रॉबर्ट भी राजनीति में आने को कह रहे हैं। हालांकि उन्होंने जोर दिया कि अभी ध्यान उन गंभीर मुद्दों पर होना चाहिए जो सीधे जनता से जुड़े हैं।
बांग्लादेश में हिंदू युवक की हत्या पर जताई चिंता
वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ही बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र दास की बर्बर हत्या पर गहरी चिंता जताई थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर भारत सरकार से अपील की थी कि वे बांग्लादेश सरकार के साथ हिंदू, ईसाई और बौद्ध अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का मुद्दा पूरी मजबूती से उठाएं।