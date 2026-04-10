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Weather Update: अगले 2-3 दिनों तक मौसम में बड़ा बदलाव, अब तेजी से बढ़ेगा तापमान, IMD ने बताया राहत के कितने दिन बचे

Edited By Updated: 10 Apr, 2026 05:17 PM

imd forecasts sharp rise in temperatures across india over next week

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, देश में जारी बेमौसम बारिश का दौर अब खत्म हो चुका है। अप्रैल के महीने में अभी हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम तेजी से गर्म होने वाला है।

नेशनल डेस्क: भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, देश में जारी बेमौसम बारिश का दौर अब खत्म हो चुका है। अप्रैल के महीने में अभी हल्की ठंड महसूस हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम तेजी से गर्म होने वाला है। खासकर उत्तर और मध्य भारत में तापमान में तेज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि दक्षिण भारत में उमस भरी गर्मी लोगों को परेशान कर सकती है। अगले 2-3 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान सामान्य से नीचे से लेकर सामान्य के आसपास रहने की संभावना है और इसके बाद धीरे-धीरे सामान्य से ऊपर होने के आसार हैं।

कुछ दिन राहत, फिर चढ़ेगा पारा
मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले 2-3 दिनों तक उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत के अधिकतर इलाकों में तापमान सामान्य से नीचे या सामान्य के आसपास बना रहेगा। इसके बाद धीरे-धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी और यह सामान्य से ऊपर पहुंच सकता है।

पूर्वोत्तर में भारी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट
आईएमडी ने अगले सप्ताह पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। असम और मेघालय में ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है। पूर्वी भारत में 9-10 अप्रैल के दौरान और पूर्वोत्तर राज्यों में अगले पांच दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ इलाकों में गरज और बिजली गिरने की भी आशंका है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में कहीं-कहीं तेज बारिश हो सकती है।

पश्चिमी विक्षोभ का सीमित असर
देश में इस समय दो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हैं, लेकिन ये कमजोर हैं। इसका असर मुख्य रूप से पहाड़ी इलाकों में ही देखने को मिलेगा। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी क्षेत्रों में इनका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अगले सात दिनों में तापमान में तेज बढ़ोतरी
आईएमडी के मुताबिक, 15 अप्रैल तक तापमान में अलग-अलग क्षेत्रों में क्रमिक वृद्धि होगी। पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों में तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। उत्तर-पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों में 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी संभव है। मध्य भारत में तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है। पूर्वी भारत में फिलहाल तापमान में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, लेकिन 10 से 13 अप्रैल के बीच इसमें 5 से 7 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि होने की संभावना है।

राज्यों में मौसम का हाल
गुजरात में 12 अप्रैल तक तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है, इसके बाद ज्यादा बदलाव नहीं होगा। महाराष्ट्र में अभी तापमान स्थिर रहेगा, लेकिन 10 से 13 अप्रैल के बीच इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है।

पहाड़ी और तटीय क्षेत्रों का हाल
अगले सात दिनों में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश जारी रह सकती है। वहीं, समुद्र के किनारे बसे शहरों में गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना है। पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और राजस्थान में भी तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है।

लू को लेकर फिलहाल राहत
मौसम विभाग ने साफ किया है कि अभी देश में लू चलने की कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। हालांकि, तापमान बढ़ने के साथ आने वाले दिनों में गर्मी का असर तेज हो सकता है।

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