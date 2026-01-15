Indian Army: सेना के जवानों के लिए PNB की बड़ी सुरक्षा: अग्निवीर-सेवारत जवानों को मिलेगा ₹1 करोड़ का बीमा

भारतीय सेना और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने आपसी बैंकिंग समझौते में इस नए करार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब 1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (PAI) कवर अग्निवीरों सहित सभी कार्यरत जवानों के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, हवाई...

नेशनल डेस्क: 10वें 'सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस' के गौरवशाली अवसर पर भारतीय सेना और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) ने अपने आपसी बैंकिंग समझौते (MoU) को अगले तीन वर्षों यानी 2029 तक के लिए आगे बढ़ा दिया है।



यह गठबंधन न केवल वर्तमान में देश की सेवा कर रहे सैनिकों बल्कि रिटायर्ड जवानों और उनके परिवारों के प्रति सेना की वित्तीय सुरक्षा को मजबूती से दर्शाता है। इस विशेष साझेदारी के केंद्र में PNB की 'रक्षक प्लस' योजना है, जिसके तहत सैनिकों को कई असाधारण बीमा और बैंकिंग लाभ दिए जा रहे हैं।

1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा

इस नए करार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब 1 करोड़ रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा (PAI) कवर अग्निवीरों सहित सभी कार्यरत जवानों के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा, हवाई दुर्घटना की स्थिति में यह बीमा राशि बढ़कर 1.5 करोड़ रुपये हो जाएगी।



शहादत होने पर 10 लाख रुपये, उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये, बेटी के विवाह के लिए 10 लाख रुपये

बैंक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आतंकवाद के कारण शहादत होने पर 10 लाख रुपये का अतिरिक्त कवर देने का भी प्रावधान किया है। साथ ही, जवानों के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए 20 लाख रुपये और बेटी के विवाह के लिए 10 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता भी इस योजना का हिस्सा है। महिलाओं के लिए 'वुमन पावर सेविंग स्कीम' के माध्यम से एक निर्धारित औसत बैलेंस रखने पर 20 लाख रुपये तक के दुर्घटना बीमा की सुविधा दी गई है।

पंजाब नेशनल बैंक ने स्पष्ट किया कि 'PNB रक्षक प्लस' के माध्यम से पेंशन भोगियों और सक्रिय सैनिकों, दोनों को ही पहले से बेहतर और प्रभावी इंश्योरेंस कवरेज मिलेगा। भारत सरकार और सेना का यह साझा प्रयास सैनिकों को एक सुरक्षित भविष्य देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते के जरिए यह सुनिश्चित किया गया है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले जांबाज और उनके परिवार किसी भी अनहोनी की स्थिति में आर्थिक रूप से पूरी तरह सुरक्षित रहें।