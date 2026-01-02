Main Menu

Gold Investment: अगर आज सोने में 3 लाख का निवेश किया तो दिसंबर 2026 में कितना होगा मुनाफा? जानकर उड़ जाएंगे होश

Edited By Updated: 02 Jan, 2026 03:54 PM

invest 3 lakh rupees in gold today what will be the profit in december 2026

2025 में सोने, चांदी और तांबे ने निवेशकों को शानदार रिटर्न दिया, खासकर सोने ने करीब 70% की बढ़त दर्ज की। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,50,000–1,70,000 रुपये तक पहुंच सकती है, यानी 12–15% तक का रिटर्न संभव है। डॉलर के...

नेशनल डेस्क : 2025 में सोना, चांदी और तांबे ने निवेशकों को जबरदस्त रिटर्न दिया। खासतौर पर सोने ने करीब 70% तक की बढ़त दर्ज की, जिससे कई स्टॉक मार्केट शेयर पीछे छूट गए। निवेशकों में खुशी का माहौल रहा, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या 2026 में भी सोने की तेजी जारी रहेगी।

सोने की कीमतें 2026 में कहां तक जा सकती हैं?

विशेषज्ञों का मानना है कि 2025 जैसा असाधारण रिटर्न दोहराना मुश्किल है, लेकिन सोना अगले साल 12–15% तक की बढ़त दे सकता है। मौजूदा समय में  24 कैरेट 10 ग्राम सोने का भाव लगभग 1,35,070 रुपये है, जो 2026 के अंत तक 1,50,000–1,70,000 रुपये तक पहुंच सकता है। हालांकि, कभी-कभी मुनाफावसूली के दबाव में कीमत 1,18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक गिर सकती है, लेकिन इसकी संभावना सीमित है।

यह भी पढ़ें - 2 जनवरी को सोने के दामों में आया बंपर उछाल, जानें 24K, 22K, 18K के ताजा रेट

निवेशकों को कितना फायदा हो सकता है?

अगर कोई निवेशक जनवरी 2026 में सोने में 3 लाख रुपये का निवेश करता है और 13–15% रिटर्न मिलता है, तो दिसंबर 2026 तक निवेश राशि बढ़कर लगभग 3.36–3.45 लाख रुपये हो सकती है।

सोने की कीमत कैसे तय होती है?

सोने और चांदी के दाम रोजाना कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कारकों पर निर्भर करते हैं। सबसे बड़ा असर डॉलर-रुपया एक्सचेंज रेट पर पड़ता है। जब डॉलर मजबूत होता है या रुपये कमजोर होते हैं, तो भारत में सोने की कीमत बढ़ जाती है। इसके अलावा, आयात शुल्क, जीएसटी और अन्य टैक्स भी कीमतों को प्रभावित करते हैं।

वैश्विक और स्थानीय कारक

भू-राजनीतिक तनाव, युद्ध, वैश्विक आर्थिक मंदी और केंद्रीय बैंकों की खरीद से सोने की मांग बढ़ती है। निवेशक जोखिम भरी संपत्तियों से दूर होकर सोने जैसी सुरक्षित संपत्ति में निवेश करते हैं, जिससे कीमतें मजबूत बनी रहती हैं।

सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व

भारत में सोने का सांस्कृतिक महत्व भी कीमतों को प्रभावित करता है। शादी, त्योहार और शुभ अवसरों पर सोने की मांग बढ़ जाती है। इसके अलावा महंगाई के समय सोना एक सुरक्षित निवेश विकल्प माना जाता है।

