Silver Gold Prices : चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट, 2 लाख के नीचे जाने की पूरी आशंका! सोना भी इतना टूटा

06 Feb, 2026 05:19 PM

भारतीय सर्राफा बाजार में सोना और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एमसीएक्स पर चांदी 2,35,221 रुपये प्रति किलो पर आ गई है और सोना 10 ग्राम के लिए लगभग 1,50,699 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। इसका मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में...

नेशनल डेस्क : भारतीय सर्राफा बाजार में हाल के दिनों में निवेशकों के लिए मुश्किल हालात बने हुए हैं। Multi Commodity Exchange (MCX) पर सोना और चांदी दोनों ही भारी दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। विशेष रूप से चांदी के खरीदार निराश नजर आ रहे हैं क्योंकि इसकी कीमत लगातार नीचे आ रही है।

आज MCX पर चांदी का भाव लुढ़ककर 2,35,221 रुपये प्रति किलोग्राम पर आ गया। शुरुआती कारोबार में चांदी लगभग 15 हजार रुपये तक गिरी थी, लेकिन बाद में गिरावट 9,000 रुपये के आसपास रह गई।

विशेषज्ञों का कहना है कि यह गिरावट पिछले 50 साल के इतिहास में रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। साल 1980 में चांदी के दाम पांच महीनों में पीक से 70 फीसदी गिर गए थे। बीते कुछ दिनों में चांदी लगभग 46 फीसदी नीचे आ चुकी है। यदि यह गिरावट अगले हफ्ते तक जारी रही, तो चांदी 2 लाख रुपये प्रति किलोग्राम से नीचे भी आ सकती है।

सोने की कीमतों पर भी दबाव देखा जा रहा है। आज 10 ग्राम सोने का भाव 1,50,699 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। चांदी की तुलना में सोने में गिरावट थोड़ी कम भयावह रही, लेकिन बाजार का मूड फिलहाल नकारात्मक बना हुआ है।

गिरावट के कारण

इस अचानक गिरावट के पीछे मुख्य कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार हैं। सबसे बड़ा कारण अमेरिकी डॉलर की मजबूती है। डॉलर इंडेक्स अपने दो हफ्तों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो अन्य मुद्राओं में सोना खरीदना महंगा पड़ता है, जिससे मांग और कीमत दोनों गिर जाती हैं।

इसके अलावा, अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव में कमी आने के संकेत ने भी निवेशकों के रुझान बदल दिए हैं। निवेशक अब सोना-चांदी जैसे सुरक्षित निवेश से पैसा निकालकर शेयर बाजार या अन्य जगहों पर लगा रहे हैं।

विदेशी बाजार की स्थिति

भारत ही नहीं, बल्कि विदेशी बाजारों में भी गिरावट का दबाव है। वैश्विक स्तर पर स्पॉट गोल्ड की कीमत में 2.5% की गिरावट हुई और यह 4,838.81 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। वहीं, स्पॉट सिल्वर 14.9% की भारी गिरावट के साथ 74.94 डॉलर पर ट्रेड कर रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि सोना और चांदी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलर की चाल और वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों से सीधे प्रभावित होती हैं। फिलहाल निवेशकों को बाजार के उतार-चढ़ाव के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है।


 

