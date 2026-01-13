Silent Killer Alert: सावधान! क्या आपको भी पेट के ऊपरी हिस्से में होता है भारीपन महसूस? इस संकेत को किया नजरअंदाज तो...

Edited By Rohini Oberoi,Updated: 13 Jan, 2026 11:55 AM
Fatty Liver Signs: क्या आपको अक्सर खाना खाने के बाद पेट के ऊपरी हिस्से में भारीपन महसूस होता है? क्या आप इसे मामूली गैस या अपच समझकर टाल रहे हैं? मेडिकल विशेषज्ञों की ताजा रिसर्च एक चौंकाने वाला खुलासा करती है। जिसे हम सामान्य पेट की खराबी समझते हैं वह असल में MASLD (मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीएटोटिक लिवर डिजीज) यानी फैटी लिवर का शुरुआती संकेत हो सकता है।
अब NAFLD नहीं, इसे कहिए MASLD
हाल ही में चिकित्सा जगत ने नॉन-अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज का नाम बदलकर MASLD कर दिया है। यह नाम बदलाव इसलिए किया गया ताकि इस बीमारी के मुख्य कारण यानी मेटाबॉलिक गड़बड़ी (मोटापा, शुगर, कोलेस्ट्रॉल) को स्पष्ट किया जा सके। वर्ल्ड जर्नल ऑफ हेपेटोलॉजी में प्रकाशित एक शोध के अनुसार लिवर में चर्बी जमा होने पर शरीर ब्लड टेस्ट या अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में गड़बड़ी दिखने से काफी पहले ही संकेत देना शुरू कर देता है।
पेट के ये 3 लक्षण हैं खतरे की घंटी
रिसर्च में पाया गया है कि फैटी लिवर का असर सबसे पहले पाचन तंत्र पर पड़ता है। अगर आपको निम्नलिखित समस्याएं बार-बार हो रही हैं तो सतर्क हो जाएं:
-
ऊपरी दाहिने हिस्से में दबाव: पेट के दाहिने तरफ पसलियों के ठीक नीचे हल्का दर्द या ऐसा महसूस होना जैसे वहां कुछ भारी चीज दबी हुई है।
-
जल्द पेट भरना और फूलना: थोड़ा सा खाना खाते ही पेट बहुत ज्यादा भरा हुआ लगना और गैस के कारण पेट फूला हुआ दिखना।
-
लगातार मतली (Nausea): भारी या तला-भुना खाना खाने के बाद जी मिचलाना या पेट में बेचैनी होना।
क्यों प्रभावित होता है पाचन?
लिवर हमारे शरीर की केमिकल फैक्ट्री है जो भोजन को पचाने और पोषक तत्वों को फिल्टर करने का काम करती है। जब लिवर की कोशिकाओं में एक्स्ट्रा चर्बी जमा होने लगती है तो उसकी कार्यक्षमता धीमी पड़ जाती है।इससे पित्त (Bile) का निर्माण प्रभावित होता है, जिससे पाचन धीमा हो जाता है और पेट में गैस, भारीपन और बेचैनी जैसे लक्षण उभरने लगते हैं।
कैसे रखें अपने लिवर को सुरक्षित?
विशेषज्ञों का कहना है कि फैटी लिवर को शुरुआती स्टेज में केवल जीवनशैली में बदलाव करके पूरी तरह ठीक (Reverse) किया जा सकता है:
-
डाइट: प्रोसेस्ड शुगर, मैदा और ज्यादा नमक वाले खाने से दूरी बनाएं। फाइबर युक्त भोजन बढ़ाएं।
-
व्यायाम: रोजाना 30-40 मिनट की वॉक या एक्सरसाइज लिवर की चर्बी घटाने में सबसे कारगर है।
-
वजन नियंत्रण: यदि आप ओवरवेट हैं तो वजन कम करना लिवर के लिए सबसे बड़ा उपहार होगा।
-
समय पर जांच: अगर पेट के लक्षण लगातार बने रहें तो डॉक्टर से सलाह लें और लिवर फंक्शन टेस्ट (LFT) कराएं।