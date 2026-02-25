Main Menu

क्या भारत भी उन देशों में शामिल है जिन्होंने लड़ीं सबसे ज्यादा जंग? सच जानकर उड़ जाएंगे होश

नेशनल डेस्क : इतिहास में कई देश ऐसे रहे हैं जो कई बार युद्धों में शामिल हुए और जिनके संघर्षों ने सिर्फ उनके अपने भविष्य को ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति, सीमाओं और ताकत के संतुलन को प्रभावित किया। युद्धों के पीछे अलग-अलग कारण रहे जैसे जमीन पर कब्जा, सत्ता विस्तार, धार्मिक टकराव, व्यापारिक हित, साम्राज्य विस्तार और आपसी दुश्मनी। चलिए जानते हैं ऐसे 10 देशों के बारे में, जो इतिहास में सबसे अधिक युद्धों में शामिल रहे हैं।

1. फ्रांस

फ्रांस ने यूरोप की राजनीति में लंबे समय तक प्रमुख भूमिका निभाई। इसने ‘सौ साल का युद्ध’, नेपोलियन के नेतृत्व में लड़े गए युद्ध और प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया। नेपोलियन काल में फ्रांस ने यूरोप के बड़े हिस्से पर प्रभाव स्थापित किया। आज भी फ्रांस एक मजबूत सैन्य शक्ति माना जाता है।

2. यूनाइटेड किंगडम

ब्रिटेन ने यूरोप के अलावा एशिया, अफ्रीका और अमेरिका में भी कई युद्ध लड़े। उसकी नौसेना अत्यंत शक्तिशाली थी, जिसके दम पर उसने विशाल साम्राज्य स्थापित किया। औपनिवेशिक विस्तार और समुद्री प्रभुत्व ने उसे लंबे समय तक वैश्विक ताकत बनाए रखा।

3. रूस

रूस का इतिहास भी लगातार युद्धों से जुड़ा रहा है। उसने स्वीडन, पोलैंड, ओटोमन साम्राज्य और फ्रांस जैसे देशों से संघर्ष किया। द्वितीय विश्व युद्ध में रूस को भारी जनहानि झेलनी पड़ी। अफगानिस्तान और जापान के साथ उसके युद्ध भी उल्लेखनीय हैं।

4. जर्मनी

जर्मनी ने तीस साल के युद्ध से लेकर फ्रेंको-प्रशियन युद्ध और दोनों विश्व युद्धों में अहम भूमिका निभाई। 20वीं सदी में उसकी सैन्य शक्ति और नीतियों ने विश्व राजनीति को गहराई से प्रभावित किया।

5. ओटोमन साम्राज्य / तुर्की

ओटोमन साम्राज्य ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े हिस्सों में लंबे समय तक शासन किया। रूस और फारस से इसके कई बड़े युद्ध हुए। प्रथम विश्व युद्ध में इसकी हार के बाद साम्राज्य का पतन हुआ और आधुनिक तुर्की का उदय हुआ।

6. चीन

चीन का इतिहास आंतरिक और बाहरी संघर्षों से भरा रहा है। मंगोल आक्रमण, अफीम युद्ध और जापान के साथ युद्ध इसके प्रमुख उदाहरण हैं। 20वीं सदी में गृहयुद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध ने आधुनिक चीन की नींव रखी। वर्तमान में चीन अपनी सैन्य क्षमता को लगातार मजबूत कर रहा है।

7. स्पेन

स्पेन ने यूरोप और अमेरिका में कई युद्ध लड़े। समुद्री मार्गों के जरिए उसने अपना प्रभाव बढ़ाया। स्पेनिश आर्माडा और अन्य समुद्री संघर्ष उसके इतिहास का अहम हिस्सा रहे। हालांकि समय के साथ उसकी वैश्विक शक्ति कमजोर पड़ गई।

8. इटली (प्राचीन रोम सहित)

इटली का प्राचीन इतिहास रोमन साम्राज्य से जुड़ा है, जिसने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के बड़े क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। बाद में आधुनिक इटली भी प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रहा।

9. अमेरिका

अमेरिका ने स्वतंत्रता संग्राम, गृहयुद्ध, दोनों विश्व युद्ध, कोरिया और वियतनाम युद्ध जैसे बड़े संघर्ष लड़े। आज वह दुनिया की प्रमुख सैन्य शक्तियों में से एक है और कई अंतरराष्ट्रीय मामलों में सक्रिय भूमिका निभाता है।

10. ऑस्ट्रिया-हंगरी

ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य यूरोप की बड़ी शक्तियों में गिना जाता था। इसने नेपोलियन युद्धों और प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ओटोमन साम्राज्य के साथ इसके लंबे संघर्ष रहे। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह साम्राज्य टूट गया।

