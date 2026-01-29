'I am pregnant...' दो जुड़वा बेटियों के बाद क्या फिर प्रेग्नेंट है यह फेमस Actress, इस वीडियो ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

टीवी की मशहूर अभिनेत्री और बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रुबीना ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसने उनके फैंस के बीच खलबली मचा दी है। इस वीडियो में रुबीना मुस्कुराते हुए अपनी...

Rubina Dilaik Video : टीवी की मशहूर अभिनेत्री और बिग बॉस 14 की विनर रुबीना दिलैक एक बार फिर चर्चा के केंद्र में हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाली रुबीना ने एक ऐसा वीडियो शेयर किया जिसने उनके फैंस के बीच खलबली मचा दी है। इस वीडियो में रुबीना मुस्कुराते हुए अपनी प्रेग्नेंसी का एलान करती नजर आ रही हैं। जुड़वां बेटियों के जन्म के मात्र दो साल बाद आई इस खबर ने सोशल मीडिया यूजर्स को हैरान भी किया है और उलझन में भी डाल दिया है।

क्या है वायरल वीडियो में?

रुबीना ने इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी क्लिप साझा की है जिसमें वह एक खूबसूरत प्रिंटेड साड़ी पहने नजर आ रही हैं। वीडियो की शुरुआत में रुबीना कैमरे की तरफ मुड़ती हैं और साफ शब्दों में कहती हैं— "मैं प्रेग्नेंट हूं"। इसके तुरंत बाद वीडियो खत्म हो जाता है। रुबीना ने इस पोस्ट के साथ कोई लंबा कैप्शन नहीं लिखा है और न ही अपने पति अभिनव शुक्ला को टैग किया है। इसी वजह से फैंस के मन में कई सवाल खड़े हो गए हैं।

फैंस की प्रतिक्रिया: सच या प्रमोशनल स्टंट?

रुबीना के इस वीडियो पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई है। फैंस दो गुटों में बंट गए हैं। कई फैंस उन्हें दोबारा मां बनने की मुबारकबाद दे रहे हैं। ज्यादातर यूजर्स का मानना है कि यह किसी नए टीवी शो, वेब सीरीज या ब्रांड का प्रमोशनल स्टंट हो सकता है। एक यूजर ने लिखा, "यह वो प्रेग्नेंसी नहीं है जो हम समझ रहे हैं पक्का कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है।" वहीं दूसरे ने पूछा, "सच है या झूठ?"

रुबीना और अभिनव का परिवार

रुबीना और अभिनव शुक्ला की शादी जून 2018 में शिमला में हुई थी। पिछले साल नवंबर (2023) में रुबीना ने दो जुड़वां बेटियों, जीवा और एधा को जन्म दिया था। यह कपल अक्सर अपनी बेटियों के साथ क्यूट तस्वीरें और वीडियो शेयर करता रहता है। ऐसे में इतनी जल्दी दूसरी प्रेग्नेंसी की खबर पर फैंस को यकीन करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है।