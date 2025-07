'सिंदूर तो उजड़ गया फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों', राज्यसभा में केंद्र सरकार पर जमकर बरसीं जया बच्चन, देखें वीडियो

नेशनल डेस्क : राज्यसभा में मॉनसून सत्र 2025 के दौरान 'ऑपरेशन सिंदूर' को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। इस चर्चा में समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन केंद्र सरकार पर जमकर बरसीं, जिसमें उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के नाम, पारदर्शिता और रणनीति पर गंभीर सवाल खड़े किए।

जया बच्चन ने कहा, 'जब महिलाओं का सिंदूर उजड़ गया, जब जवान शहीद हो गए, तब इस ऑपरेशन का नाम 'सिंदूर' क्यों रखा गया?' उनका यह बयान संसद में गूंजा ही नहीं, बल्कि सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया, जहां इसे लेकर लोगों की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

जया बच्चन ने हाल ही में हुए पाहलगाम आतंकी हमले का ज़िक्र करते हुए कहा कि इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई, जबकि सरकार ने पहले आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का वादा किया था। उन्होंने पूछा, 'आखिर आतंकवाद से निपटने के लिए अब तक क्या ठोस कदम उठाए गए हैं?'

सिंदूर तो उजड़ गया फिर ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों: जया बच्चन



Few words for her pic.twitter.com/4wDGilfPFA