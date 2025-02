Kangana Ranaut को भाई मोनालिसा की प्राकृतिक सुंदरता, पूछा सवाल- क्यों गोरे रंग को तरजीह दी जाती है?

Kangana Ranaut ने हाल ही में मोनालिसा की प्राकृतिक सुंदरता की सराहना करते हुए रंगभेद और सुंदरता के मानकों पर सवाल उठाए। उन्होंने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में गहरे रंग की महिलाओं के प्रतिनिधित्व पर चिंता जताई और एक्ट्रेसेस के द्वारा स्किन लाइटनिंग...

नेशनल डेस्क: बॉलीवुड की बेबाक और निडर अभिनेत्री Kangana Ranaut अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स और बयानों के कारण अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। इस बार भी उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठाया है जो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री और समाज में रंगभेद और सुंदरता के मानकों को लेकर सोचने पर मजबूर करता है। Kangana ने हाल ही में प्रयागराज के महाकुंभ मेला में वायरल हो रही एक युवती मोनालिसा के बारे में अपनी राय दी है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और असली रूप से सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी हैं।



मोनालिसा, जो मेला में माला बेचने वाली एक सामान्य लड़की हैं, अपनी खूबसूरती और मासूमियत के कारण चर्चा में हैं। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो वायरल हो गए हैं, और अब लोग उन्हें देखने और उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए उमड़ रहे हैं। Kangana ने मोनालिसा की तारीफ करते हुए अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "यह लड़की अपनी असली खूबसूरती से सोशल मीडिया पर छा गई है। लेकिन मुझे यह सवाल उठाने से नहीं रुक पा रही कि क्या हमारे समाज में आज भी गहरे रंग की भारतीय महिलाओं का सही प्रतिनिधित्व है?"







Kangana ने आगे यह भी सवाल किया कि क्या आजकल की युवा अभिनेत्रियां, जो अक्सर अपनी त्वचा का रंग हल्का करने के लिए ट्रीटमेंट्स कराती हैं, उन्हें वही प्यार और सराहना मिलती है जो पहले काजोल, बिपाशा, दीपिका, रानी मुखर्जी जैसी अभिनेत्रियों को मिलता था? Kangana ने यह भी पूछा कि क्यों अधिकतर अभिनेत्रियां अपनी त्वचा का रंग हल्का करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट्स और ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस जैसी महंगी प्रक्रियाओं का सहारा लेती हैं, जबकि कुछ अभिनेत्री अपने युवा दिनों में गहरे रंग की थीं।



Kangana का इशारा उन अभिनेत्रियों की ओर था जो खुद को गोरा दिखाने के लिए पैसों का बड़ा हिस्सा खर्च करती हैं, और यही चीज़ बॉलीवुड में एक असमान सुंदरता का मानक बना रही है। Kangana का यह बयान बॉलीवुड में रंगभेद और सुंदरता के मानकों पर एक गंभीर सवाल खड़ा करता है, और इस मुद्दे पर सोचने को मजबूर करता है कि क्या केवल गोरे रंग को ही सुंदरता का मानक माना जाता है।मोनालिसा के लिए, Kangana का यह पोस्ट एक ओर बदलाव लेकर आया। महाकुंभ मेला में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद, मोनालिसा की किस्मत ने एक नया मोड़ लिया। उन्हें बॉलीवुड फिल्म 'Diary of Manipur' में लीड रोल का प्रस्ताव मिला है। इस फिल्म को राइटर-डायरेक्टर सनोज मिश्रा बना रहे हैं, जिन्होंने पहले 'राम जन्मभूमि', 'The Diary of West Bengal', और 'Kashi to Kashmir' जैसी फिल्में बनाई हैं। यह फिल्म मणिपुर में हुई एक खौ़फनाक घटना पर आधारित होगी, और मोनालिसा फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। हालांकि, फिल्म में मोनालिसा के रोल के बारे में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन यह फिल्म उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का प्रतीक बन सकती है।



फिल्म की शूटिंग फरवरी में शुरू होगी, और इसे इस साल अक्टूबर में रिलीज करने की योजना है। फिल्म का बजट 20 करोड़ रुपये रखा गया है, जो इस फिल्म के महत्व को दर्शाता है। मोनालिसा की प्राकृतिक सुंदरता और असली रूप को बॉलीवुड में पहचान मिलने से यह साबित होता है कि सोशल मीडिया और इंटरनेट की ताकत से लोगों को न सिर्फ प्रसिद्धि मिल सकती है, बल्कि उनका करियर भी नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। Kangana के इस बयान और मोनालिसा की सफलता ने एक बार फिर से बॉलीवुड में रंग, सुंदरता और पहचान के मानकों पर एक बड़ी बहस छेड़ी है। अब देखना यह है कि क्या आने वाले समय में बॉलीवुड में और ज्यादा विविधता देखने को मिलेगी, और क्या एक्ट्रेसेस के रंग को लेकर समाज का नजरिया बदलेगा।