Trump India Visit: क्या भारत में फिर से सजेगा 'नमस्ते ट्रंप' का मंच? अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने किया बड़ा खुलासा

Edited By Updated: 12 Jan, 2026 02:47 PM

trump visiting india ambassador sergio gor hints at dates

भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में अपना पदभार संभाल लिया। अपने पहले संबोधन में उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री को भारत-अमेरिका संबंधों की असली ताकत बताया। गोर ने साफ किया कि...

Trump India Visit: भारत में अमेरिका के नए राजदूत सर्जियो गोर ने सोमवार को नई दिल्ली में अपना पदभार संभाल लिया। अपने पहले संबोधन में उन्होंने पीएम मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यक्तिगत केमिस्ट्री को भारत-अमेरिका संबंधों की असली ताकत बताया। गोर ने साफ किया कि दोनों देशों के बीच व्यापारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन एक 'सच्चा दोस्त' हमेशा बातचीत के जरिए रास्ते निकाल लेता है।

राष्ट्रपति ट्रंप की भारत यात्रा पर बड़ा संकेत

सर्जियो गोर ने संकेत दिया है कि राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही भारत का दौरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि राष्ट्रपति अगले एक या दो साल के भीतर भारत आएंगे।" राजदूत ने हल्के-फुल्के अंदाज में ट्रंप की कार्यशैली का जिक्र करते हुए बताया कि राष्ट्रपति अक्सर रात के 2 बजे (अमेरिकी समय) फोन कर देते हैं, जो भारतीय समय के अनुसार बातचीत के लिए काफी अनुकूल रहता है।

PunjabKesari

'PaxSilica': भारत के लिए बड़ी कूटनीतिक जीत

राजदूत गोर ने भारत को 'पैक्ससिलिका' (PaxSilica) नामक एक हाई-टेक अमेरिकी पहल में शामिल होने का न्योता दिया है। अगले महीने भारत इसका पूर्ण सदस्य बनेगा।

क्या है पैक्ससिलिका (PaxSilica)?

यह अमेरिका के नेतृत्व वाला एक रणनीतिक गठबंधन है जिसका लक्ष्य सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऊर्जा और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक सुरक्षित 'सिलिकॉन सप्लाई चेन' तैयार करना है। इसमें जापान, दक्षिण कोरिया, यूके और इजरायल जैसे देश पहले से शामिल हैं।

व्यापार समझौते (Trade Deal) पर ताजा अपडेट

भारत-अमेरिका ट्रेड डील पर जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। सर्जियो गोर ने बताया कि दोनों देशों के अधिकारी सक्रिय रूप से संवाद कर रहे हैं और अगली महत्वपूर्ण बातचीत कल (मंगलवार) होने वाली है। उन्होंने माना कि भारत एक विशाल देश है, इसलिए किसी भी समझौते को अंतिम रूप देना जटिल प्रक्रिया है, लेकिन दोनों पक्ष सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं।

 

