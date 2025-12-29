Main Menu

पत्नी ने पति को रंगे हाथों पकड़ा, फिर प्रेमिका के सामने करने लगी... VIDEO देखकर आप भी रह जाएंगे दंग

उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया। यह मामला एत्मादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर इलाके का है, जहां सड़क पर करीब एक घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पहले...

नेशनल डेस्क: उत्तर प्रदेश के आगरा में रविवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक महिला ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगेहाथ पकड़ लिया। यह मामला एत्मादपुर थाना क्षेत्र के कुबेरपुर इलाके का है, जहां सड़क पर करीब एक घंटे तक हाईवोल्टेज ड्रामा चलता रहा। पहले कहासुनी हुई और फिर मामला मारपीट तक पहुंच गया, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जुट गई।

जानकारी के मुताबिक, पति का काफी समय से एक दूसरी युवती के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। जब पत्नी को इसकी भनक लगी, तो वह अपने परिजनों के साथ मौके पर पहुंच गई। वहां उसने पति को युवती के साथ घूमते हुए पकड़ लिया। गुस्से में पत्नी ने युवती के बाल पकड़कर उसे जमीन पर गिरा दिया और लात-घूंसे बरसाने लगी। इस अफरातफरी के बीच पति किसी तरह मौके से फरार हो गया।

सड़क पर तमाशा, जुट गई भीड़

सड़क पर हो रही मारपीट को देखकर आसपास के लोग जमा हो गए। कई राहगीरों ने पूरी घटना का वीडियो बना लिया, जो कुछ ही देर में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोगों ने दोनों महिलाओं को समझाने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक विवाद थमता नजर नहीं आया।

पत्नी ने लगाए गंभीर आरोप

सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों महिलाओं को थाने ले गई। पीड़ित पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति का लंबे समय से अफेयर चल रहा था। विरोध करने पर वह उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट करता था। महिला का कहना है कि करीब चार महीने पहले पति ने उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था, जिसके बाद वह अपने पांच और छह साल के दो बच्चों के साथ मायके चली गई। पत्नी का यह भी आरोप है कि उसने पहले थाने में शिकायत दी थी, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा, जांच जारी

वहीं मारपीट का शिकार बनी युवती ने पत्नी और उसके साथ मौजूद महिलाओं के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। आगरा पुलिस कमिश्नरेट के मुताबिक, युवती की शिकायत पर शांति, पूजा, आरती और पिंकी के खिलाफ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

