आखिरकार पुलिस ने पकड़ ही लिया 'रहमान डकैत', भेष बदलकर वारदात को देता था अंजाम

नेशनल डेस्क : लंबे समय से देशभर की पुलिस को चकमा देने वाला कुख्यात अपराधी आबिद अली उर्फ राजू उर्फ रहमान डकैत को आखिरकार पुलिस ने पकड़ लिया गया। सूरत क्राइम ब्रांच ने एक गुप्त ऑपरेशन के तहत उसे सूरत के लालगेट इलाके से गिरफ्तार किया। खास बात यह है कि गिरफ्तारी के दौरान एक भी गोली नहीं चली, जिससे पुलिस अधिकारियों को बड़ी राहत मिली।

14 राज्यों में फैला था क्राइम नेटवर्क

रहमान डकैत पिछले लगभग 20 सालों से अपराध की दुनिया में सक्रिय था। वह 14 राज्यों में फैले अपने इंटर-स्टेट क्राइम नेटवर्क का सरगना माना जाता था। पुलिस के मुताबिक, अलग-अलग भेष बदलकर वारदात करना उसकी खासियत थी। कभी वह नकली CBI अफसर, तो कभी साधु या बावड़ी के वेश में लोगों को ठगता और लूटपाट करता था।

'ईरानी डेरा' गैंग का मास्टरमाइंड

रहमान डकैत कुख्यात 'ईरानी डेरा' गैंग का मेन मास्टरमाइंड है। यह गैंग भोपाल से सक्रिय था और लूट, ठगी, आगजनी जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने बताया कि कई मामलों में उस पर MCOCA जैसे कड़े कानून भी लगाए गए हैं।

आलीशान जीवन जीता, लग्जरी कारें और घोड़े थे शौक

रहमान डकैत अपनी अपराध की कमाई से लक्जरी लाइफ जी रहा था। उसके पास महंगी कारें, स्पोर्ट्स बाइक और अरबी घोड़े भी थे। इसी कारण वह लंबे समय तक पुलिस की निगरानी से बाहर रहा।

सूरत में बना नया निशाना, यहीं हुई गिरफ्तारी

जानकारी के अनुसार, रहमान डकैत नए शिकार की तलाश में सूरत आया था। इस दौरान पुलिस को उसके बारे में ठोस जानकारी मिली। इसके बाद टीम ने जाल बिछाया और उसे धर दबोचा। सूरत क्राइम ब्रांच के डीसीपी भावेश रोज़िया ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद कई पुराने मामलों की परतें खुलने लगी हैं। वह पिछले 13–14 साल से भोपाल के अमन नगर इलाके में रह रहा था और ‘रहमान डकैत’ के नाम से कुख्यात था।

देशभर के कई मामलों का खुलासा होगा

पुलिस को उम्मीद है कि रहमान डकैत से पूछताछ के बाद उसके गैंग के सहयोगियों और देशभर में फैले कई अनसुलझे मामलों का सच सामने आएगा। इस गिरफ्तारी को न सिर्फ सूरत, बल्कि पूरे देश की पुलिस के लिए बड़ी सफलता माना जा रहा है।



