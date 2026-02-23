Main Menu

Bhopal: स्नूकर क्लब में छात्र पर जानलेवा हमला, 30 सेकंड में मारे 27 वार, आरोपियों ने खुद वायरल किया CCTC

Edited By Updated: 23 Feb, 2026 10:49 AM

madhya pradesh bhopal snooker club attack class 10 student

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कानून-व्यवस्था को चुनौती देते हुए दो नाबालिगों ने एक ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, जिसे सुनकर रूह कांप जाए। टीलाजमालपुरा इलाके के एक स्नूकर क्लब में 10वीं के छात्र पर हुआ यह हमला किसी फिल्मी सीन जैसा था, लेकिन...

नेशनल डेस्क: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक विचलित कर देने वाली घटना सामने आई है। यहां के गौतम नगर थाना क्षेत्र के एक स्नूकर क्लब में 10वीं कक्षा के एक छात्र पर उसके ही साथ पढ़ने वाले दो नाबालिगों ने बेहद बर्बरता से हमला किया। महज 30 सेकंड के भीतर आरोपियों ने छात्र पर चाकू और डैगर से 27 बार वार किए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने खुद हमले का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया।

बदले की आग में फिल्मी स्टाइल में हमला
घटना 15 फरवरी की रात गणेश चौक स्थित एक स्नूकर क्लब की है। जानकारी के अनुसार, पीड़ित छात्र और दोनों आरोपी एक ही कोचिंग सेंटर में पढ़ते हैं। कुछ दिनों पहले पूल खेलने के दौरान वर्चस्व को लेकर इनके बीच विवाद हुआ था, जिसमें पीड़ित छात्र ने आरोपियों को थप्पड़ मार दिया था। इसी का बदला लेने के लिए दोनों आरोपी फिल्मी अंदाज में क्लब में घुसे और कोने में खड़े पीड़ित पर ताबड़तोड़ हमला शुरू कर दिया।

गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती
इस हमले में 16 वर्षीय छात्र बुरी तरह घायल हो गया है। उसके एक हाथ की कलाई पर 10 से ज्यादा गहरे जख्म हैं, जबकि दूसरे हाथ की दो उंगलियां कटकर अलग हो गई हैं। कंधे और पीठ पर भी गहरे घाव आए हैं। इतनी गंभीर स्थिति के बावजूद छात्र जान बचाकर भागने में सफल रहा, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया जहाँ उसका इलाज जारी है।

पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल
रविवार को सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद शहर भर में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने मामले में धारा 324 के तहत केस दर्ज किया था और दोनों नाबालिगों को हिरासत में लेने के बाद नोटिस देकर छोड़ दिया। इस पर जनता और परिजनों ने कड़ी आपत्ति जताई है। सब-इंस्पेक्टर मणिपाल सिंह भदौरिया का कहना है कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मामले में हत्या के प्रयास जैसी गंभीर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। नाबालिगों के इस बढ़ते दुस्साहस ने अभिभावकों और स्थानीय निवासियों के बीच डर का माहौल पैदा कर दिया है।

