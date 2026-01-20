मुंबई के कांदिवली में बड़ा हादसा, चलती बस में अचानक लगी आग, बाल-बाल बचे लोग

मुंबई के कांदिवली इलाके में मंगलवार सुबह वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर यात्रियों से भरी निजी बस में अचानक आग लग गई। बस चालक और परिचालक की सूझबूझ से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना के दौरान हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और ट्रैफिक बाधित रहा।...

नेशनल डेस्कः मुंबई की आर्थिक राजधानी में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे (WEH) पर यात्रियों से भरी एक निजी बस में अचानक भीषण आग लग गई। घटना में राहत की बात यह रही कि बस चालक और परिचालक की त्वरित और सूझबूझ भरी कार्रवाई के कारण सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हादसे के दौरान हाईवे पर अफरा-तफरी मच गई और यातायात काफी समय तक बाधित रहा।

धूं-धूं कर जली बस

यह घटना सुबह करीब 10:00 बजे कांदिवली पूर्व के समता नगर इलाके में मेट्रो लाइन 7 के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, बस जब हाईवे से गुजर रही थी, तभी उसके अगले हिस्से से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बस मेट्रो पुल के ठीक नीचे धूं-धूं कर जल रही है और आसमान में काले धुएं का गुबार उठ रहा है।

यात्रियों की सूझबूझ से बचीं जानें

आग लगते ही बस के अंदर चीख-पुकार मच गई। चालक ने तुरंत बस को किनारे रोका और यात्रियों को नीचे उतरने के लिए कहा। कुछ यात्रियों ने खिड़कियों से कूदकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और करीब आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि, तब तक बस पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।



हादसे के कारण वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर बोरीवली की ओर जाने वाले मार्ग पर भारी जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए कुछ समय के लिए मार्ग डायवर्ट किया और बाद में यातायात को सामान्य किया। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। वहीं, अग्निशमन विभाग और स्थानीय पुलिस मामले की विस्तृत जांच कर रहे हैं। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि इस घटना में किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई।