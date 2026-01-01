Vivah Shubh muhurat 2026: इस महीने होंगी सबसे ज्यादा शादियां, देखें साल 2026 की Wedding Dates

Edited By Anu Malhotra, Updated: 01 Jan, 2026 02:58 PM

नेशनल डेस्क: शादी को भारतीय संस्कृति में जीवन का सबसे पवित्र संस्कार माना जाता है, और इसी वजह से विवाह के लिए शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार साल के अलग-अलग महीनों में विवाह के लिए कई शुभ तिथियां निर्धारित की गई हैं। इन तिथियों में ग्रह-नक्षत्र विवाह के लिए अनुकूल माने जाते हैं, जिससे दांपत्य जीवन सुखमय रहने की मान्यता है।

चार्ट के अनुसार फरवरी से लेकर दिसंबर तक कई महीनों में शादी के शुभ योग बन रहे हैं। खास बात यह है कि रविवार से शनिवार तक अलग-अलग दिनों में विवाह मुहूर्त उपलब्ध हैं, जिससे लोगों को अपनी सुविधा के अनुसार तारीख चुनने का मौका मिलेगा।

विवाह के प्रमुख शुभ मुहूर्त (महीनेवार):

फरवरी:

8, 2, 9, 3, 10, 24, 25, 5, 12, 19, 26, 6, 20, 14, 21

मार्च:

26, 29, 20, 27, 3, 4, 11, 12, 1, 8, 25

अप्रैल:

3, 21, 22, 29, 21, 28, 15, 29, 7, 14, 26, 27



मई:

21, 6, 5, 6, 13, 25, 20, 11

जून:

12, 23, 24, 3, 26

जुलाई:

7, 1, 11

नवंबर:

25, 26

दिसंबर:

3, 4

इन शुभ तिथियों के सामने आने के बाद अब शादी की तैयारियों में तेजी आने की उम्मीद है। विशेषज्ञों के अनुसार, सही मुहूर्त में किया गया विवाह जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता लाता है।