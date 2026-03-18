Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | 10 Gram Gold Prices: सोना-चांदी फिर हुआ सस्ता, 10 ग्राम 24/ 22/ 18 कैरेट कीमतों में गिरावट, देखें नया रेट

10 Gram Gold Prices: सोना-चांदी फिर हुआ सस्ता, 10 ग्राम 24/ 22/ 18 कैरेट कीमतों में गिरावट, देखें नया रेट

Edited By Updated: 18 Mar, 2026 10:51 AM

mcx gold price 24 carat gold price 10 gram gold price 22 carat gold price

अगर आप अपनी शादी की खरीदारी या निवेश के लिए सोने के दाम गिरने का इंतजार कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। बुधवार की सुबह भारतीय वायदा बाजार (MCX) के खुलते ही निवेशकों और खरीदारों के चेहरे पर रौनक लौट आई, क्योंकि कीमती धातुओं...

 नई दिल्ली: अगर आप अपनी शादी की खरीदारी या निवेश के लिए सोने के दाम गिरने का इंतजार कर रहे थे, तो आज का दिन आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। बुधवार की सुबह भारतीय वायदा बाजार (MCX) के खुलते ही निवेशकों और खरीदारों के चेहरे पर रौनक लौट आई, क्योंकि कीमती धातुओं के भाव धड़ाम से नीचे गिर गए हैं।

MCX पर गिरावट का दौर: सोना हुआ सस्ता

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर आज कारोबार की शुरुआत लाल निशान के साथ हुई। शुरुआती घंटों में ही सोने की कीमतों में ₹300 प्रति 10 ग्राम से अधिक की बड़ी कटौती देखी गई। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डॉलर के मजबूत होने और बॉन्ड यील्ड में सुधार आने की वजह से सोने पर दबाव बढ़ा है, जिसके चलते घरेलू बाजार में इसकी कीमतें गिर रही हैं।

चांदी की चमक हुई धुंधली

और ये भी पढ़े

सोने के मुकाबले चांदी के खरीदारों को आज ज्यादा बड़ी राहत मिली है। औद्योगिक मांग में कमी आने की आशंका और वैश्विक दबाव के कारण चांदी की कीमतों में ₹1,700 प्रति किलोग्राम से भी ज्यादा की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अचानक आई इस गिरावट ने सर्राफा बाजार में हलचल पैदा कर दी है।

दाम गिरने की 3 बड़ी वजहें

बाजार विशेषज्ञों ने इस गिरावट के पीछे मुख्य रूप से तीन कारणों को जिम्मेदार ठहराया है:

  1. डॉलर की दादागिरी: ग्लोबल मार्केट में डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। नियम सीधा है—डॉलर महंगा होगा, तो सोने की मांग और दाम पर दबाव बढ़ेगा।

  2. मुनाफावसूली का दौर: पिछले कुछ दिनों में सोने ने रिकॉर्ड ऊंचाई छुई थी। अब बड़े निवेशक अपना मुनाफा पक्का करने के लिए बिकवाली (Profit Booking) कर रहे हैं।

  3. अमेरिकी फेडरल रिजर्व का डर: अमेरिका के केंद्रीय बैंक के आने वाले फैसलों को लेकर निवेशक थोड़े डरे हुए हैं और 'इंतजार करो और देखो' की रणनीति अपना रहे हैं।

आपके शहर में क्या है सोने का भाव? (प्रति ग्राम)

आज देश के अलग-अलग हिस्सों में सोने की कीमतें कुछ इस प्रकार हैं:

शहर 24 कैरेट (शुद्ध सोना) 22 कैरेट (जेवराती सोना) 18 कैरेट (कम शुद्धता)
चेन्नई ₹15,981 ₹14,649 ₹12,329
दिल्ली / गुरुग्राम ₹15,824 ₹14,506 ₹11,872
अमृतसर / आगरा ₹15,824 ₹14,506 ₹11,872
बैंगलोर ₹15,775 ₹14,460 ₹11,831

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!