Gold Silver Prices Surge: एक झटके में सोना हो गया महंगा... चांदी में भी आया बंपर उछाल, जानें 24K 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

Edited By Updated: 05 Jan, 2026 01:15 PM

mcx sees sharp spike in gold and silver prices following us action on venezuela

सोना और चांदी की कीमतों ने नए साल 2026 की शुरुआत में जोरदार उछाल दिखाया है। सोमवार को MCX पर चांदी का भाव 13,484 रुपये बढ़कर 2,49,900 रुपये प्रति किलोग्राम और सोना 2,439 रुपये बढ़कर 1,38,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। अमेरिका द्वारा...

नेशनल डेस्क : बीते साल 2025 के अंत में सोना और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई थी, लेकिन नए साल 2026 की शुरुआत में ये दोनों कीमती धातुएं एक बार फिर तेजी के साथ उछलती नजर आईं। सोमवार को Multi Commodity Exchange (MCX) पर ओपनिंग के साथ ही चांदी का भाव 13,000 रुपये बढ़ गया, जबकि सोना भी 2,400 रुपये से अधिक महंगा हो गया।

चांदी में 13,484 रुपये की तेजी

सप्ताह के पहले कारोबारी दिन, 1 किलोग्राम चांदी का वायदा भाव शुक्रवार को 2,36,316 रुपये था, जो सोमवार को तेजी के साथ 2,49,900 रुपये पर पहुंच गया। इस उछाल से चांदी में एक ही दिन में 13,484 रुपये की बढ़ोतरी हुई। हालांकि, अभी भी यह अपने जीवनकाल के उच्चतम स्तर 2,54,174 रुपये से नीचे कारोबार कर रही है।

सोने में भी जोरदार बढ़ोतरी

सोना भी चांदी की तरह तेजी दिखा रहा है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत शुक्रवार को 1,35,761 रुपये थी, जो सोमवार को 1,38,200 रुपये तक पहुंच गई।

तेजी का मुख्य कारण: ग्लोबल तनाव

विशेषज्ञों के अनुसार, जब विश्व स्तर पर तनाव बढ़ता है, तो निवेशक सुरक्षित निवेश की ओर रुख करते हैं। इसके लिए सोना और चांदी को सबसे भरोसेमंद माना जाता है। हाल ही में अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई (US Action on Venezuela) से ग्लोबल टेंशन बढ़ गया, जिसके कारण सोना-चांदी की मांग और कीमतों में तेजी आई।

पहले से थी तेजी की संभावना

कमोडिटी एक्सपर्ट्स ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अमेरिका के हमलों के बाद सोना-चांदी के दाम बढ़ सकते हैं। Ya वेल्थ के डायरेक्टर अनुज गुप्ता ने कहा था कि वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई से जियो-पॉलिटिकल तनाव बढ़ गया है, जिससे कमोडिटी मार्केट में सोना-चांदी, तेल और अन्य वस्तुओं के दाम तेजी के साथ खुल सकते हैं।

अमेरिका का सैन्य अभियान

अमेरिका ने वेनेजुएला के कई ठिकानों पर हवाई हमले किए और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार किया। वेनेजुएला के रक्षा मंत्री जनरल व्लादिमीर पाड्रीनो लोपेज के अनुसार, ऑपरेशन ‘एब्सोल्यूट रिजॉल्व’ में मादुरो की सुरक्षा टीम का बड़ा हिस्सा नष्ट कर दिया गया।


 

