Gold Silver Prices : चांदी हाई से 1.67 लाख रुपये सस्ती, जानें 22 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का ताजा रेट

नेशनल डेस्क : बीते सप्ताह सोना और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली। हालांकि, इनकी कीमतें अपने उच्चतम स्तर (High) से अभी भी काफी कम हैं। चांदी की बात करें तो इसका वायदा भाव बीते सप्ताह में 8,584 रुपये प्रति किलोग्राम बढ़कर 2,52,944 रुपये प्रति किलोग्राम हो गया। 13 फरवरी को चांदी की कीमत 2,44,360 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी। लेकिन इसके बावजूद, चांदी अपने जीवनकाल के उच्चतम स्तर 4,20,048 रुपये प्रति किलोग्राम से अभी भी 1,67,104 रुपये सस्ती है। यह हाई लेवल 29 जनवरी को देखा गया था।

सोने में भी तेजी

सिर्फ चांदी ही नहीं, सोने की कीमतों में भी बीते सप्ताह उछाल आया। 13 फरवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,55,895 रुपये था, जो हफ्तेभर में बढ़कर 1,56,876 रुपये तक पहुंच गया। इस हिसाब से Gold Rate में 981 रुपये की तेजी आई। हालांकि सोना भी अपने हाई लेवल से काफी सस्ता है। 29 जनवरी को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,93,096 रुपये तक पहुंचा था। बीते सप्ताह की तेजी के बाद भी सोना अभी 36,220 रुपये कम है।

घरेलू बाजार में क्या है रेट?

Indian Bullion Jewellers Association (IBJA) की वेबसाइट के अनुसार, घरेलू बाजार में भी सोना और चांदी की कीमतें बढ़ी हैं:

24 कैरेट गोल्ड : 1,52,765 → 1,55,066 रुपये प्रति 10 ग्राम

22 कैरेट गोल्ड : 1,51,340 रुपये प्रति 10 ग्राम

20 कैरेट गोल्ड : 1,38,010 रुपये प्रति 10 ग्राम

18 कैरेट गोल्ड : 1,25,600 रुपये प्रति 10 ग्राम

चांदी: 2,42,433 → 2,50,314 रुपये प्रति किलोग्राम

इससे साफ है कि बीते सप्ताह सोना-चांदी में रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ये दोनों कीमती धातुएं अभी भी अपने उच्चतम स्तर से काफी सस्ती हैं।

निवेशकों और खरीदारों के लिए टिप्स

सोना और चांदी की कीमतें अभी भी हाई से कम हैं, इसलिए खरीदारी करने वालों के लिए यह अच्छा समय हो सकता है। वायदा बाजार (MCX) और घरेलू रेट दोनों पर नजर रखें, क्योंकि कीमतें लगातार बदलती रहती हैं। 24 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड की तुलना करके अपनी जरूरत और बजट के अनुसार सही विकल्प चुनें। अगर लॉन्ग टर्म निवेश की सोच रहे हैं, तो कीमतों में आने वाले छोटे उतार-चढ़ाव पर ध्यान न दें।

सोना-चांदी ने बीते सप्ताह तेजी दिखाई, लेकिन अभी भी हाई लेवल से काफी नीचे हैं। निवेशकों और खरीदारों दोनों के लिए यह समय सोने-चांदी में सही निर्णय लेने का है।



