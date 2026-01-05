Main Menu

मिशन 2026: तमिलनाडु की 120 सीटों पर अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, इन इलाकों पर रहेगा मुख्य फोकस

05 Jan, 2026

तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में BJP यहां पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। यहां पर मौजूद पार्टी की 120 सीटों पर अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तिरुचिरापल्ली...

नेशनल डेस्क: तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में BJP यहां पर भी अपनी पकड़ मजबूत बनाना चाहती है। यहां पर मौजूद पार्टी की 120 सीटों पर अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तिरुचिरापल्ली (त्रिची) में पार्टी की कोर कमेटी के साथ एक हाई-प्रोफाइल बैठक की। इस बैठक में भाजपा ने राज्य की कुल 234 सीटों में से करीब 120 सीटों पर चुनाव लड़ने और उन पर जीत हासिल करने की माइक्रो-लेवल रणनीति तैयार की है।

गठबंधन की नई तस्वीर

AIADMK के साथ 'नेचुरल एलायंस' अमित शाह ने साफ किया कि भाजपा और अन्नाद्रमुक (AIADMK) का गठबंधन एक 'प्राकृतिक गठबंधन' है। उन्होंने पुदुकोट्टई में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 2024 में अलग लड़ने से नुकसान हुआ, लेकिन अब एकजुट होकर द्रमुक (DMK) के "भ्रष्टाचार और परिवारवाद" को खत्म किया जाएगा। भाजपा की कोशिश है कि AIADMK के अलग हुए धड़ों ओ. पन्नीरसेल्वम (OPS) और टीटीवी दिनाकरन को भी साथ लाया जाए, ताकि दक्षिणी जिलों में 'थेवर' समुदाय के वोट बैंक को साधा जा सके।

इन इलाकों पर विशेष फोकस

पार्टी सूत्रों के अनुसार भाजपा का मुख्य ध्यान उन क्षेत्रों पर है जहां पिछले लोकसभा चुनावों में उसका वोट प्रतिशत बढ़ा है। इसमें शामिल हैं:

  • कोयंबटूर और कन्याकुमारी: यहाँ की सभी प्रमुख सीटों पर भाजपा अपने सबसे मजबूत चेहरे उतारेगी।
  • मदुरै और चेन्नई: चेन्नई की 3-4 और मदुरै की चुनिंदा सीटों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
  • रामेश्वरम और दक्षिण तमिलनाडु: यहाँ पार्टी का जनाधार बढ़ाने के लिए बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।

नए नेतृत्व में चुनाव की तैयारी

बैठक में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन, चुनाव प्रभारी पीयूष गोयल, सह-प्रभारी अर्जुन राम मेघवाल और के. अन्नामलाई समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। अमित शाह ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे घर-घर जाकर मोदी सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और स्टालिन सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुँचाएं।

 

