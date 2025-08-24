मिजोरम तक पहुंची भारतीय रेल, 13 सितंबर को पीएम मोदी यहां के पहले रेलवे स्टेशन का करेंगे उद्घाटन

मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेलवे के नक्शे से जुड़ने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात देने वाले हैं। अगले महीने 13 सितंबर को बैराबी-सैरांग रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद करेंगे। यह...

बैराबी-सैरांग रेल लाइन के उद्घाटन को लेकर मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदूहोमा ने जानकारी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी 12 सितंबर को आइजोल आएंगे और रात वहीं गुजारेंगे। इसके बाद 13 सितंबर को नई रेल लाइन का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने इस दौरे को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी बातचीत कर ली है।

यह रेल लाइन आइजोल को पूरे देश से जोड़ेगी। पहले यह आइजोल को असम के सिलचर से जोड़ेगी, और फिर वहां से पूरे देश के रेलवे नेटवर्क से कनेक्ट करेगी। इस रेलवे रूट में 48 सुरंगें शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 12.8 किलोमीटर है, साथ ही 55 बड़े और 87 छोटे पुल बनाए गए हैं। पुल संख्या 196 की ऊंचाई 104 मीटर है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी अधिक है। यह प्रोजेक्ट मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से बेहतर कनेक्टिविटी देगा और पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार एवं पर्यटन को नई दिशा देगा।

वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर

सीएम लालदूहोमा ने बताया कि सैरांग रेलवे स्टेशन को एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके साथ ही इस रेलवे स्टेशन से राजधानी एक्सप्रेस सेवा भी शुरू की जाएगी। यह रेल परियोजना केंद्र सरकार की ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ का हिस्सा है, जिसकी लंबाई करीब 51.38 किलोमीटर है। इसका उद्देश्य पूर्वोत्तर राज्यों में बेहतर कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।