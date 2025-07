PM Modi Namibia Visit: नामीबिया ने पीएम मोदी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से किया सम्मानित

इंटरनेशनल डेस्क : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पांच देशों की विदेश यात्रा के अंतिम चरण में बुधवार को नामीबिया पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। यह उनकी नामीबिया की पहली आधिकारिक यात्रा है, जबकि भारत से किसी प्रधानमंत्री की यह तीसरी यात्रा है। इस विशेष अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शिएंट वेल्वित्शिया मिराबिलिस’ प्रदान किया गया। यह सम्मान नामीबिया सरकार द्वारा विशेष नेतृत्व और सेवा के लिए दिया जाता है। यह यात्रा भारत और नामीबिया के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

पुरस्कार का क्या है महत्व

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की ओर से दिए गए सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शिएंट वेल्वित्शिया मिराबिलिस’ से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नामीबिया की स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1995 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य विशिष्ट सेवा और नेतृत्व को सम्मानित करना है। इस पुरस्कार का नाम एक अद्भुत और प्राचीन रेगिस्तानी पौधे वेल्वित्शिया मिराबिलिस पर रखा गया है, जो केवल नामीबिया में पाया जाता है। यह पौधा नामीबियाई लोगों के लचीलेपन, दीर्घायु और स्थायित्व की भावना का प्रतीक माना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी को यह पुरस्कार उनकी वैश्विक नेतृत्व भूमिका और भारत-नामीबिया संबंधों को सुदृढ़ करने में अहम योगदान के लिए दिया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का 27वां अंतरराष्ट्रीय सम्मान है और इस दौरे के दौरान उन्हें मिला चौथा पुरस्कार है।

क्या बोले मोदी?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एन्शिएंट वेल्वित्शिया मिराबिलिस’ से सम्मानित किए जाने के बाद उन्होंने इसे भारत और भारतीयों के लिए गौरव की बात बताया। सम्मान स्वीकार करते हुए पीएम मोदी ने कहा, "यह सम्मान मेरे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। मैं नामीबिया की राष्ट्रपति, सरकार और वहां के लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं इस सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों की ओर से विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं।" प्रधानमंत्री ने भारत और नामीबिया के मजबूत संबंधों की ओर इशारा करते हुए कहा, "भारत और नामीबिया स्वतंत्रता संग्राम के समय से एक-दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। हमारी मित्रता केवल राजनीति पर आधारित नहीं है, बल्कि यह संघर्ष, सहयोग और आपसी विश्वास की नींव पर टिकी है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के सपनों ने इस रिश्ते को मजबूत किया है। भविष्य में भी हम विकास की राह पर साथ-साथ आगे बढ़ते रहेंगे।"

