राहुल गांधी जी आपकी एनर्जी का सीक्रेट क्या है? 5 दिनों तक लगातार पूछताछ पर ED अधिकारियों ने किया सवाल

नेशनल डेस्क: नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार ED द्वारा पांच दिनों तक चली पूछताछ को लेकर जहां कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी हैं वहीं इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी की जांच को लेकर एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया।



कांग्रेस ऑफिस में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कुछ दिन पहले ईडी ऑफिस में बुलाया गया, छोटा सा कमरा था, मेज पर कंप्यूटर था और 3 अधिकारी थे। मैं कुर्सी से नहीं हिला, अधिकारी आते-जाते रहते थे। रात को 10 दस बजे अधिकारी मुझसे बोले, ग्यारह घंटे में हम थक गए लेकिन आप नहीं थके! राज क्या है? मैंने कहा कि विपासना से आदत लग गई है।



राहुल गांधी ने आगे कहा कि लेकिन सच यह है कि उस कमरे में राहुल गांधी अकेला नहीं था, उस कमरे में कांग्रेस का हर नेता और कार्यकर्ता बैठा था, आप एक नेता को थका सकते हैं, करोड़ो कार्यकर्ताओं को नहीं।

ED and such agencies don't affect me, even the officers who interrogated me understood that a leader of the Congress party can't be scared and suppressed: Congress leader Rahul Gandhi pic.twitter.com/950v7fBxpj