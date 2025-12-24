Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. National
    3. | Nissan Cars Price Hike 2026: नए साल पर Nissan का ग्राहकों को बड़ा झटका! 1 जनवरी से इतनी महंगी हो जाएंगी कंपनी की कारें

Nissan Cars Price Hike 2026: नए साल पर Nissan का ग्राहकों को बड़ा झटका! 1 जनवरी से इतनी महंगी हो जाएंगी कंपनी की कारें

Edited By Updated: 24 Dec, 2025 03:52 PM

nissan car prices to rise by 3 in 2026

निसान मोटर इंडिया अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आई है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी, 2026 से अपने वाहनों की कीमतों में 3% तक की वृद्धि करेगी। कंपनी का कहना है कि बढ़ती इनपुट लागत और Currency में उतार-चढ़ाव के कारण यह फैसला लेना पड़ा है।

Nissan Cars Price Hike: निसान मोटर इंडिया अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आई है। कंपनी ने ऐलान किया है कि 1 जनवरी, 2026 से अपने वाहनों की कीमतों में 3% तक की वृद्धि करेगी। कंपनी का कहना है कि बढ़ती इनपुट लागत और Currency में उतार-चढ़ाव के कारण यह फैसला लेना पड़ा है। वर्तमान में निसान की इकलौती कॉम्पैक्ट एसयूवी 'मैग्नाइट' की कीमत ₹5.62 लाख से ₹10.76 लाख के बीच है। इस बढ़ोतरी के बाद मैग्नाइट के अलग-अलग वेरिएंट्स पर ₹17,000 से ₹32,000 तक का बोझ बढ़ सकता है, जिससे इसकी नई शुरुआती कीमत लगभग ₹5.79 लाख होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें- Mahindra Car Discount :जल्दी करें! कहीं हाथ से निकल न जाए ये मौका, महिंद्रा इन गाड़ियों पर दे रहा है लाखों का डिस्काउंट

2026 में कंपनी लॉन्च करेगी ये गाड़ियां

मार्च 2026 में एंट्री लेगी 'ग्रेविटे' (Gravite)

निसान की वापसी का पहला बड़ा कदम मार्च 2026 में निसान ग्रेविटे (Gravite) का लॉन्च होगा। यह एक कॉम्पैक्ट एमपीवी (MPV) है जो रेनॉल्ट ट्राइबर के प्लेटफॉर्म (CMF-A+) पर आधारित होगी। हालांकि, निसान ने स्पष्ट किया है कि यह केवल री-बैज मॉडल नहीं होगा।

और ये भी पढ़े

ये भी पढ़ें- Cars under 6 Lakhs: Tata punch या Hyundai Exter कौन सी बेस्ट माइक्रो SUV? यहां चेक करें डिटेल्स

फरवरी 2026 में लॉन्च होगी 'टेक्टन' 

एसयूवी सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए निसान फरवरी 2026 में टेक्टन (Tekton) को पेश करेगी। यह एक मिड-साइज एसयूवी होगी जो सीधे तौर पर हुंडई क्रेटा और मारुति ग्रैंड विटारा को टक्कर देगी। टेक्टन का डिजाइन निसान की ग्लोबल एसयूवी 'पेट्रोल' (Patrol) से प्रेरित होगा।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!