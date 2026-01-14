BJP National President: खत्म हुआ सस्पेंस, इस दिन अध्यक्ष पद की शपथ लेंगे नितिन नबीन! पीएम मोदी बनेंगे गवाह

BJP के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टी के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब औपचारिक रूप से जेपी नड्डा की जगह भाजपा के स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद, यानी 15-16 जनवरी से चुनाव...

BJP National President: BJP के संगठनात्मक ढांचे में बड़े बदलाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टी के वर्तमान कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन अब औपचारिक रूप से जेपी नड्डा की जगह भाजपा के स्थायी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। मकर संक्रांति के बाद, यानी 15-16 जनवरी से चुनाव की औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सूत्रों के मुताबिक 19 जनवरी 2026 को नितिन नबीन अपना नामांकन दाखिल करेंगे और 20 जनवरी को उनकी निर्विरोध ताजपोशी का ऐलान हो सकता है।

प्रधानमंत्री और दिग्गज नेता बनेंगे प्रस्तावक

नितिन नबीन का कद पार्टी में कितना बढ़ा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके नामांकन के लिए तैयार किए जा रहे सेट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षामंत्री राजनाथ सिंह खुद प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करेंगे। पार्टी सूत्रों के अनुसार नबीन के समर्थन में नामांकन के कई सेट दाखिल किए जाएंगे। इनमें मुख्यमंत्रियों, वरिष्ठ मंत्रियों और प्रदेश अध्यक्षों के हस्ताक्षरों के साथ भारी जनसमर्थन दिखाया जाएगा। फिलहाल भाजपा के भीतर किसी अन्य नाम की चर्चा नहीं है, जिससे यह तय माना जा रहा है कि नितिन नबीन निर्विरोध ही अध्यक्ष चुने जाएंगे।

बनेंगे सबसे युवा अध्यक्ष

मात्र 46 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले नितिन नबीन भाजपा के इतिहास के सबसे युवा अध्यक्षों में से एक होंगे। बिहार से आने वाले नबीन पांच बार के विधायक हैं और वर्तमान में छत्तीसगढ़ के प्रभारी भी हैं। उनकी नियुक्ति को पार्टी द्वारा 'युवा नेतृत्व' को तरजीह देने के एक बड़े संकेत के रूप में देखा जा रहा है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आगामी राज्य विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना और संगठन में नई ऊर्जा भरना होगी