PUBG प्रेमियों के लिए बुरी खबर! अब इन प्लेटफॉर्म्स पर गेम खेलना होगा नामुमकिन

Edited By Mehak,Updated: 16 Aug, 2025 03:34 PM

नेशनल डेस्क : PUBG Battlegrounds खेलने वाले PS4 और Xbox One यूज़र्स के लिए बड़ी खबर है। डेवलपर्स ने घोषणा की है कि 13 नवंबर 2025 से इन पुराने कंसोल्स पर गेम का सपोर्ट बंद हो जाएगा। इसके बाद PUBG सिर्फ PlayStation 5 और Xbox Series X/S पर ही उपलब्ध होगा।

क्यों लिया गया यह फैसला?

गेम की डेवलपर टीम का कहना है कि नए कंसोल्स पर शिफ्ट करना ज़रूरी है, ताकि खिलाड़ियों को बेहतर, स्मूथ और स्थिर गेमिंग अनुभव मिल सके। पुराने कंसोल्स पर क्रैश और परफॉर्मेंस से जुड़ी समस्याओं को खत्म करने के लिए यह कदम उठाया गया है।

नए कंसोल्स पर क्या बदलेगा?

PUBG के PlayStation 5 और Xbox Series X/S वर्ज़न में खिलाड़ियों को कई सुधार मिलेंगे:

  • ज्यादा बेहतर ग्राफिक्स और विज़ुअल क्वालिटी।
  • स्मूथ गेमप्ले के लिए स्थिर फ्रेमरेट्स।
  • Xbox Series S यूज़र्स को Resolution Mode और Performance Mode का विकल्प।
  • सभी प्लेटफॉर्म्स पर लक्ष्य रहेगा 60 FPS गेमिंग।

डेवलपर्स का बयान

डेवलपर्स ने कहा कि यह फैसला आसान नहीं था। PS4 और Xbox One पर PUBG खेलने वाले लाखों खिलाड़ियों को अलविदा कहना मुश्किल है, लेकिन गेम के लंबे भविष्य और लगातार सुधार के लिए यह ज़रूरी है।

रिफंड पॉलिसी

जो खिलाड़ी पुराने कंसोल्स पर PUBG खेलते थे और नए कंसोल्स पर शिफ्ट नहीं कर सकते, उन्हें रिफंड की सुविधा दी जाएगी। Battlegrounds Plus और PUBG की अन्य खरीदारी का रिफंड, Sony और Microsoft की पॉलिसी के अनुसार किया जाएगा। गौरतलब है कि PUBG जनवरी 2022 से Free-to-play हो चुका है और अब इसका फोकस पूरी तरह नेक्स्ट-जनरेशन कंसोल्स पर रहेगा।

