    Hindi News
    National
    SBI Home Loan/EMI: SBI से 40 लाख रुपये का Home Loan लेने पर कितनी होनी चाहिए Salary, कितनी बनेगी EMi, देखें

Edited By Updated: 19 Jan, 2026 09:00 AM

personal finance salary 40 lakh home loan sbi 40 lakh loan

नेशनल डेस्क:  भारतीय स्टेट बैंक (SBI) से सस्ता होम लोन लेने की योजना बना रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक द्वारा पिछले साल रेपो रेट में की गई 1.25% की कमी के बाद अब बैंकों ने ग्राहकों को कम ब्याज दरों का फायदा देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में देश का सबसे बड़ा बैंक, SBI, अब मात्र 7.25% की शुरुआती सालाना ब्याज दर पर घर खरीदने के लिए कर्ज उपलब्ध करा रहा है।

अगर आप SBI से 40 लाख रुपये का होम लोन 30 साल की लंबी अवधि के लिए लेना चाहते हैं, तो इसके लिए आपकी मासिक आमदनी (सैलरी) कम से कम 55,000 रुपये होनी जरूरी है। नियम के अनुसार, बैंक यह मानकर चलता है कि आपकी आय का लगभग आधा हिस्सा घर के खर्चों के लिए है और बाकी आधा लोन की किश्त (EMI) में जा सकता है। इस हिसाब से 40 लाख के लोन पर आपकी हर महीने की किश्त लगभग 27,500 रुपये बनेगी। हालांकि, यह शर्त तभी लागू होती है जब आप पर पहले से कोई दूसरा लोन बकाया न हो।

इसके अलावा, लोन की मंजूरी में आपका 'क्रेडिट स्कोर' सबसे अहम भूमिका निभाता है। बैंक लोन देने से पहले यह जरूर देखता है कि आपका पिछला वित्तीय रिकॉर्ड कैसा रहा है। यदि आपका क्रेडिट स्कोर शानदार है, तो आप बैंक से ब्याज दरों में और अधिक छूट के लिए बातचीत भी कर सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि घर के लिए कर्ज लेने से पहले सिर्फ एक बैंक पर निर्भर न रहें, बल्कि अलग-अलग बैंकों के ऑफर्स की तुलना जरूर करें ताकि आपको सबसे सस्ता विकल्प मिल सके। 

