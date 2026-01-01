‘सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! पीएम मोदी ने पोस्ट शेयर कर दी बधाई

Edited By Radhika, Updated: 01 Jan, 2026 11:15 AM

नेशनल डेस्क: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं दीं और समाज में शांति और खुशहाली की कामना की।

2026 की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कामना करते हैं कि यह वर्ष हर किसी के लिए नई आशाएं, नए संकल्प और एक नया आत्मविश्वास लेकर आए। सभी को जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे।



ज्ञानं विरक्तिरैश्वर्यं शौर्यं तेजो बलं स्मृतिः।



स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिर्धैर्यं मार्दवमेव च ॥ pic.twitter.com/vMhlHe3fGR — Narendra Modi (@narendramodi) January 1, 2026

प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘सभी को 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं! यह वर्ष आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। आपके प्रयासों में सफलता मिले और आपके सभी कार्यों में पूर्णता लेकर आए।'' उन्होंने कहा, ‘‘समाज में शांति एवं खुशहाली की कामना करता हूं।''