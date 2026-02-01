Budget 2026: बजट पर शुरु हुआ नेताओं की बयानबाजी का दौर, प्रियंका गांधी बोलीं ‘Budget से कोई उम्मीद नहीं…'

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद में बजट पेश करने से ठीक पहले सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इसे 'विकसित भारत' की ओर बढ़ता कदम बता रहा है, वहीं विपक्ष ने बजट भाषण शुरू होने से पहले ही इसे 'निराशाजनक' करार दे दिया है। रविवार को...