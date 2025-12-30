Main Menu

किसी बॉलीवुड दीवा से कम नहीं हैं प्रियंका गांधी की होने वाली बहू! सामने आई अवीवा बेग का ग्लैमरस लुक में तस्वीरें

नेशनल डेस्क : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बेटे रेहान वाड्रा जल्द ही सगाई के बंधन में बंधने वाले हैं। रेहान की होने वाली मंगेतर अवीवा बेग दिल्ली की रहने वाली हैं और पेशे से एक टैलेंटेड फोटोग्राफर और प्रोड्यूसर हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों पिछले 7 सालों से रिलेशनशिप में हैं। इनकी मुलाकात एक प्रोफेशनल इवेंट के दौरान हुई थी, जो समय के साथ प्यार में बदल गई।

कौन हैं अवीवा बेग?

अवीवा बेग न केवल कैमरे के पीछे अपनी क्रिएटिविटी दिखाती हैं, बल्कि अपने फैशन सेंस से भी लोगों को प्रभावित करती हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल से साफ झलकता है कि उन्हें 'मॉडर्न और स्टाइलिश' लुक्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। अवीवा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती और वे अक्सर तस्वीरें शेयर करती हैं।

अवीवा बेग के 5 टॉप फैशन लुक्स

  1. मिनिमल एलिगेंस: ब्राउन हॉल्टर टॉप और ऑफ-व्हाइट वाइड-लेग पैंट में अवीवा का लुक बेहद क्लासी लगता है। यह आउटफिट कैजुअल मीटिंग्स के लिए परफेक्ट है।
  2. परफेक्ट बीच वाइब्स: गोवा वेकेशन के दौरान अवीवा ने व्हाइट स्लीवलेस टॉप के साथ फ्लोई स्कर्ट कैरी की थी, जो सुकून देने वाला और स्टाइलिश रिजॉर्ट वियर है।
  3. डेनिम-ऑन-डेनिम: अर्बन कूल लुक के लिए उन्होंने क्रॉप टॉप के साथ डेनिम जैकेट और स्ट्रेट-फिट जींस को स्टाइल किया, जो शॉपिंग या कैजुअल आउटिंग के लिए बेस्ट है।
  4. शीयर ग्लैमर: ग्रे शीयर को-ऑर्ड सेट में अवीवा का लुक ड्रीमी और आर्टिस्टिक लगता है। यह आउटफिट इवनिंग इवेंट्स और फोटो शूट के लिए बेहतरीन विकल्प है।
  5. समर मैक्सी ड्रेस: मल्टी-कलर वर्टिकल स्ट्राइप्ड मैक्सी ड्रेस में वह फ्रेश और फ्री-स्पिरिटेड नजर आती हैं। यह लुक वेकेशन के लिए एकदम सही है।


 

